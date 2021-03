La vacuna de les dues mil preguntes

Dues mil preguntes, moltes d'elles repetides, «assalten» els sanitaris implicats en el procés de vacunació diàriament. Uns cinc dubtes al dia per cada infermera o infermer de cada un dels equips de vacunació, i durant tots els dies des que va arrencar la campanya es transformen en milers d'interrogants. Això sí, moltes es repeteixen contínuament, segons reconeixen els equips d'infermeres. Entre les que han decidit posar-se mans a l'obra amb la tasca de divulgació hi ha la infermera supervisora d'àrea de crònics del Complex Hospitalari Universitari de Santiago (CHUS) i coordinadora dels equips de vacunació d'Ourense, Verónica Civeira, que ha decidit respondre a les qüestions més comunes entre els vacunats. També, aclareix que a mesura que avança la vacunació els temors es van dissipant. Ara, infermeres de l'àrea sanitària de Vigo asseguren que els grans ja comencen a preguntar si els cridaran per telèfon per vacunar o si han de demanar consulta.

? Una persona amb COVID es pot vacunar? La resposta és no.

? Una persona que ha passat COVID es pot vacunar? Sí, pot fer-ho i, de fet, ha de fer-ho -seguint els torns establerts- perquè la immunitat que dona haver superat la malaltia va decaient amb el pas del temps.

? Quan s'arriba a la immunitat? Han de passar entre set i deu dies de l'aplicació de la segona dosi de la vacuna perquè el fàrmac provoqui l'efecte buscat de immunitat.

? Un pacient que fa servir Sintrom (o una altra classe d'anticoagulant) es pot vacunar? Sí. La vacuna no està contraindicada per a aquests pacients, si bé es recomana que avisin prèviament l'equip de vacunació, perquè utilitzarà una agulla «de menor calibre» per a la injecció.

? Com es combat el dolor local al braç causat per la punxada? Si es tracta d'una lleu molèstia, se sol recomanar utilitzar gel, embolicat en un drap -útil després de l'administració de totes les vacunes preventives- i col·locat sobre de la zona afectada.

? I en cas de dolor muscular o de cap, es pot prendre algun fàrmac? Si es tenen cefalees, els diem que, si és fort, es prengui l'analgèsic que faci servir habitualment: paracetamol.

? Quines contraindicacions tenen les vacunes d'ARN missatger contra el COVID? De moment, l'única contraindicació és una reacció al·lèrgica greu a algun component de vacuna, que el sol·licitant hauria de conèixer. Tampoc està indicada (a falta d'assajos clínics finalitzats) en nens ni embarassades.

? Tenen els grans més molèsties després de la vacuna? De moment, segons l'observació dels equips de vacunació, els efectes secundaris es donen més en gent més jove que en els grans i quan es completa la segona dosi de la vacuna.

? És molt habitual tenir reacció a la vacuna? Només mil cinc-centes persones d'entre més d'un milió de les que ja s'han vacunat a Espanya han notificat algun tipus d'«esdeveniment advers» a les vacunes Comirnaty i Moderna; és a dir, un 0,15%.

? Quins efectes pot produir la vacuna? «Algunes de les reaccions observades són dolor muscular, mal de cap, cansament i fins i tot febrícula, però que sol durar només un o dos dies i normalment no impedeix fer «vida normal». En casos molt excepcionals es van haver de ficar al llit i a gairebé cap li van durar els símptomes més d'un parell de dies.

? Algun altre efecte? Un efecte secundari molt menys freqüent és que en algun cas (molt pocs) es produeix inflamació en algun gangli -normalment a l'altura de clavícula o axila- que sol tornar al seu estat normal en 2 o 3 dies, assegura.

? Com poden saber quantes persones tenen molèsties després de la vacuna? Es realitzen informes de Farmacovigilància sobre Vacunes COVID-19 de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). Aquest organisme realitza una valoració permanent dels casos notificats.

? Capítol a part mereixen les bromes. N'hi ha d'allò més diverses -des del «microxip» a la connexió 5G-. «Als conspiranoics, dir-los que no hem observat canvis anatòmics, genètics, de connexió internet, cobertura ni similars», assegura irònicament Verónica Civeira.