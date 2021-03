Investiguen un enfrontament a Ripoll entre dos agents i dos homes després del toc de queda i sense mascareta

El Jutjat de Ripoll investiga l'enfrontament que hi va haver el 14 de març passat entre un agent de la Policia Local i un home que s'havia saltat el toc de queda i el confinament comarcal. En un vídeo que ha circulat per les xarxes socials i al qual TV3 ha tingut accés es veu com el policia l'estira i li dona cops de porra en direcció al cap, un fet que el protocol no permet.

També es veu com aquest s'hi enfronta amb els punys mentre un altre agent i l'acompanyant intenten separar-los. El policia ha denunciat l'agressió als jutjats i el cos policial també s'ha personat a la causa. Acusen els dos home d'acostar-se als agents amb risc de contagi de covid-19, de resistència a l'autoritat i d'agressió.

https://www.ccma.cat/324/investiguen-un-enfrontament-entre-policies-i-dos-homes-sense-mascareta-a-ripoll/noticia/3086166/

L'Ajuntament de Ripoll ha declinat fer declaracions i tampoc ha pres mesures a l'espera del que acabi decidint el jutge. S'han aportat com a proves les imatges de davant l'entitat bancària, situada al centre de la ciutat, on van passar els fets i també de les càmeres instal·lades al municipi.