Mor una dona de 70 anys en caure per un penya-segat a Cadaqués

Una dona de 70 anys va morir ahir en caure per un penya-segat a Cadaqués. Els serveis d'emergències van explicar que l'accident va produir-se al voltant de dos quarts de dotze en un tram del camí de ronda que passa pel municipi. Es van activar els Bombers de la Generalitat i també unitats de muntanya i aquàtiques dels Mossos d'Esquadra, que es van fer càrrec del dispositiu en certificar-se la defunció de la víctima.

Aquest cap de setmana els Bombers de la Generalitat van rebre una vintena d'avisos per atendre serveis al medi natural, la majoria per rescatar excursionistes accidentats a la muntanya o per atendre ciclistes accidentats en zones de difícil accés.



Alguns dels casos es van produir a les comarques gironines.

Un dels rescats més espectaculars es va produir a la via ferrada de la cala del Molí, a Sant Feliu de Guíxols, i que va obligar a activar l'helicòpter dels Bombers. L'accident es va produir poc abans de dos quarts de cinc de la tarda a la paret a la zona del Pas de la Prenyada.

També a la Costa Brava, ahir al migdia els Bombers eren alertats que una persona havia caigut a la zona de roques de la platja de la Belladona, a Calonge. Tot i que inicialment s'havia activat una embarcació de Salvament Marítim per fer l'extracció per mar, finalment se la va evacuar amb llitera rígida per terra i se l'ha pujat fins a la carretera on s'esperava l'ambulància del SEM.

Al refugi de Costabona, a Setcases, una persona va alertar ahir al matí d'una caiguda que li va provocar una lesió a la cama que li impedia caminar. Es va activar l'helicòpter amb efectius dels GRAE (Grup d'Actuacions Especials) i una dotació terrestre per fer el trasllat i l'acompanyament fins a l'hospital d'Olot.

Finalment, poc abans de les sis de la tarda d'ahir, Emergènicies rebia l'avís d'una persona ferida al turmell també, en un camí de difícil accés a la zona del Salt del Timbarro, a Sarrià de Ter.

En aquest cas es van activar dues dotacions dels Bombers per traslladar la persona ferida fins al pàrquing de l'escola Montserrat on es va fer la transferènica amb una ambulància del SEM.