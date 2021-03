La plataforma No és un vial, és un carrer torna a reclamar la variant d'Olot

La plataforma No és un vial, és un carrer va tornar a tallar ahir l'avinguda Sant Jordi d'Olot fins a la carretera de la Canya. L'entitat de lluita veïnal ho ha fet per reclamar de nou la construcció de la variant que permeti desviar el trànsit pesat que passa cada dia per davant de les seves cases. Coincidint amb la Setmana Santa, han escenificat un viacrucis per fer evident el seu malestar pel retard en la construcció d'una obra «que fa anys que hauria d'estar feta». La concentració va reunir prop d'una setantena de participants. La protesta la van batejar com «El viacrucis de No és un vial» i es va fer precisament ara que la plataforma compleix el seu segon aniversari de vida.

Com en la resta de talls que han fet, van explicar el problema a tots els veïns que passaven per la zona: «Expliquem les demandes i els projectes de la nostra plataforma amb les particularitats de cada tram, de la història de com es va fer l'avinguda Sant Jordi, el pas dels autobusos, dels camions, de la contaminació, etc.», diuen des de la plataforma. El darrer diumenge de cada dos mesos, l'entitat continuarà manifestant-se per reclamar que «mai més un carrer urbà hagi d'aguantar el trànsit de camions». En paraules de la portaveu, Duaita Prats, aguanten «el pas de 20.000 vehicles diaris, dels quals 4.000 són camions de més de 9 tones». Un trànsit que té el pas prohibit per tot Olot menys per l'avinguda de Sant Jordi.