Què són els furts tipus «collita»? Aquest mètode consisteix a llençar monedes o claus prop de la víctima per distreure-la i robar-li les seves pertinences que ha deixat al cotxe, com el moneder o la bossa de mà.



Mínim tres lladres

Els Mossos d'Esquadra informen que aquesta tipologia delictiva l'acostumen a realitzar un mínim de tres lladres que es reparteixen les tasques: un distreu la víctima, l'altre furta la bossa de mà o qualsevol objecte de valor de l'interior del vehicle i el tercer els espera en un vehicle per fugir ràpidament.

La forma de distracció utilitzada dona nom al furt, collita. Un dels autors llença a terra, prop de la víctima i del seu cotxe, unes monedes, unes claus o qualsevol objecte per fer-la creure li ha caigut. Això provoca que descuidi la seva bossa de mà o els efectes personals dins del seu cotxe i és en aquest moment que un altre home, que s'havia mantingut amagat, aprofita per emportar-se'ls. Tot seguit, els dos homes són recollits en cotxe pel tercer i marxen ràpidament.

Els cotxes que utilitzen acostumen a ser llogats a nom de terceres persones no relacionades amb els delictes o bé a nom d'algun dels autors que no consti en els arxius policials.

Els Mossos apunten que hi ha hagut una adaptació d'una delinqüència -carteristes- que estava més especialitzada en el furt de carteres o bosses de mà i que, davant la disminució de turistes o usuaris de transport públic o aeroports, han buscat un nou punt d'afluència de persones com serien els centres comercials per realitzar les seves activitats delictives.



Tres denunciats

S'ha produït un cas a Blanes que ha acabat amb la denúncia dels seus presumptes autors. De fet, agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Granollers van denunciar penalment, el passat 16 de març, tres homes per cinc furts d'aquesta tipologia comesos durant els darrers dos mesos a Granollers, Montcada i Reixac, Vilanova i la Geltrú, el Vendrell i Blanes.



Grup criminal al Vallès

El cas, però més significatiu és el que ha portat a detenir una dona a Cerdanyola del Vallès per pertinença a grup criminal i quatre furts al descuit tipus "collita".

Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Cerdanyola van detenir el 16 de març una dona de 24 anys, de nacionalitat cubana i veïna de Viladecans per aquests fets. Se l'acusa de quatre furts comesos aquest mes de març a Cerdanyola i a Barberà del Vallès.

I és que durant el mes de març es va detectar un augment significatiu dels furts tipus "collita" en diversos aparcaments de centres comercials de Montcada i Reixac, Cerdanyola, Barberà del Vallès i Badia del Vallès.

A més, els agents han aconseguit identificar els altres tres membres d'aquest grup que es troben en crida i cerca.

Els Mossos d'Esquadra donen un seguit de consells per evitar ser víctima: