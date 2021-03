Tens un hort urbà? Posa'l al mapa

L'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) ha desenvolupat un mapa interactiu en què hi ha els horts urbans, els jardins verticals i altres produccions d'aliments urbanes com ara el menjar que produeixen botigues i restaurants. Aquesta eina compta amb 160 iniciatives de 97 ciutats i 23 països diferents. Els que més representació tenen són Espanya, Alemanya i França. A Catalunya hi ha nou projectes diferents. Aquesta eina es diu EdiCitNet Toolbox i el seu objectiu és recollir informació i compartir coneixement i experiències entre els participants. Qualsevol ciutadà que vulgui participar-hi pot crear un perfil i registrar el seu projecte.

La plataforma s'inclou en el projecte Edible Cities Network (EdiCitNet) del programa Horitzó 2020. La idea és mostrar que es poden implementar infraestructures verdes que no siguin purament ornamentals enmig de les ciutats i d'aquesta manera augmentar la producció sostenible d'aliments a nivell local. El treball de l'equip de l'ICRA en el marc d'aquest projecte ha consistit en dur a terme la supervisió i el desenvolupament de l'aplicació web. El següent pas és enfortir la col·laboració amb les ciutats participants del projecte i amb les iniciatives locals d'aliments urbans, per incrementar l'abast de la plataforma i que sigui d'utilitat per a una gran varietat d'usuaris finals.