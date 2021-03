Can Ruti detecta quatre infectats que ja tenen les dues dosis de la vacuna

L'hospital de Can Ruti, a Badalona, ha registrat quatre casos de contagi de coronavirus en persones que havien rebut les dues dosis de la vacuna, segons ha informat el cap de malalties infeccioses de centre, doctor Bonaventura Clotet.

Es tracta d'infeccions molt lleus, però amb una càrrega viral molt alta, fet que demostra que una persona immunitzada pot infectar-se i contagiar igualment, segons va destacar Clotet en una entrevista ahir.

«No és seriós pensar que quan estiguem vacunats ja haurà passat tot», va afirmar el doctor Clotet, que va indicar que, si la variant sud-africana es va estenent, probablement calgui vacunar més sovint o adaptar els models de vacuna. D'altra banda, el metge va donar per segura una quarta onada sobre la Setmana Santa, especialment per la variant britànica del virus: «Ens hem de preparar per a un nou rebrot. Estic preocupat perquè la variant britànica és més infecciosa i costa més d'eliminar».

Necessitat de tests ràpids

Amb tot, Clotet es va mostrar satisfet amb l'efectivitat de la vacuna contra la soca britànica i va reivindicar els tests ràpids per evitar contagis: «Si es fessin, [els infectats] tindrien una probabilitat baixíssima de contagiar».

«Per què estem trigant tant a normalitzar l'ús de el test ràpid? És un error no fer-los. Als restaurants tothom s'hauria d'haver fet un test abans», va declarar el doctor, que aposta per estendre els cribratges massius.

«La rendibilitat dels test ràpids és molt alta, però s'han de fer bé. Cal que tothom aprengui a fer-los bé amb tècniques més simplificades que les actuals», va afirmar Clotet, que pretén que es puguin fer tests d'antígens als mateixos domicilis.