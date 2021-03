La Creu Roja promociona un projecte de prevenció de la COVID-19 a Girona

Amb la col·laboració del Departament de Salut de la Generalitat, el Departament de Treball, Afers Socials i Família i el vistiplau de l'Ajuntament; Creu Roja Girona inicia el projecte de Voluntariat Promotor de la Salut, un programa que té com a objectiu sensibilitzar la població, especialment aquella més vulnerable, sobre la necessitat de seguir les indicacions de les autoritats sanitàries per tallar les cadenes de transmissió comunitària.

Es tracta també d'apel·lar a la responsabilitat individual i col·lectiva per a frenar la corba de contagis per covid-19.

Les accions s'adrecen tant a la població en general com als col·lectius vulnerables d'aquells barris de Girona, on la situació epidemiològica hagi incrementat el nombre de casos, amb l'objectiu de poder donar resposta i apoderar a les persones per tal que tinguin aquest accés a la informació sobre salut.

Creu Roja comparteix la concepció integral de la Salut de l'OMS: un estat de complert benestar físic, mental i social i no només l'absència d'afeccions o malalties. És per això que les actuacions al carrer es faran mitjançant diverses dinàmiques: des de preguntes sobre mites i realitats de la covid-19 fins a jocs visuals sobre com ha afectat a la salut mental la pandèmia.

Les accions es duran a terme gràcies a l'equip de persones voluntàries formades en la promoció de la salut comunitària i especialment amb la covid-19. És per això també des de l'entitat fan una crida a tothom qui vulgui participar en aquest projecte: es busquen persones amb compromís, capacitats comunicatives i capacitats de treballar en equip per ser part activa d'aquest esforç per aturar les cadenes de contagis. Qui vulgui participar es pot adreçar a l'àrea de voluntariat de la Creu Roja més propera.