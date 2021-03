Les joventuts socialistes creen una nova agrupació a l'Empordà

La Joventut Socialista de Catalunya (JSC) té una nova agrupació a l'Empordà, que es va constituir -de forma telemàtica- el passat 24 de març. El primer secretari de l'agrupació, Gael Rodríguez, va mostrar la seva satisfacció per «poder liderar aquest projecte en dues comarques on la JSC té poca presència», i va assenyalar que el seu principal objectiu serà «donar a conèixer a tots els joves empordanesos les propostes i interessos de les joventuts».

L'executiva està formada per Pau Martínez, de Palamós, que serà el viceprimer secretari, el figuerenc Dídaz Capel, que exercirà com a secretari d'organització, Ghiz Zaaoui, de Platja d'Aro, com a secretària de feminisme i igualtat, i David Torres, també de Platja d'Aro, com a secretari d'educació i memòria històrica.

Després dels bons resultats de les eleccions autonòmiques, la JSC de les comarques gironines ha apostat per «potenciar» el procés d'expansió territorial que havia començat abans de la pandèmia i que es va veure interromput amb l'arribada de la covid-19. Per això, al llarg de l'últim mes s'han constituït les agrupacions de la JSC a la Selva i a l'Empordà. «Avui tenim una nova agrupació de lSC a la província, i això vol dir que els socialistes joves, i no tan joves, estem més vius que mai», va explicar Gael Rodríguez. «Estic segur que si els joves coneixen els nostres valors s'hi sumaran, perquè davant d'una bandera nosaltres posem els valors que representen a tothom», va afegir.