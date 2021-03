L'Associació d'Afectats Idental es reunirà amb l'assessor del ministre Alberto Garzón

L'Associació d'Afectats Idental Girona es reunirà dimecres amb l'assessor del ministre de Consum Alberto Garzón per tal d'abordar els problemes en la salut bucodental a Espanya i instar l'Estat a posar fil a l'agulla per evitar que hi hagi més afectats per les estafes dentals. La fallida de Dentix és l'última d'una llarga llista de macroclíniques -Funnydent, Vitaldent, Idental...- que han acabat tancant i deixant milers de pacients amb els tractaments a mig acabar i sense possibilitat de recuperar els diners finançats.

«Volem posar sobre la taula els problemes que hi ha al voltant de la salut bucodental a l'Estat, perquè és un problema mèdic que s'ha de resoldre a través de la política i no als tribunals, com passa ara», explica Jose Luis Soto, president de l'associació gironina, en referència al cas Idental, que investiga l'Audiència Naciona.

A la trobada, que serà virtual, hi haurà representants de diverses associacions de consumidors i afectats d'arreu de l'Estat, com ara de Madrid i Aragó. Ja fa anys que les associacions intenten establir una via de contacte estable amb els ministeris implicats, així com de la resta d'administracions, inclosa la catalana, per tal de transmetre les problemàtiques d'aquest sector. L'any passat, però, arran de la pandèmia, no es va poder celebrar cap trobada, i fins ara no han aconseguit lligar cap reunió amb cap representant.

Per ara, presentaran els greuges de cada associació a Daniel Arribas, assessor del ministre de Consum. Un dels propòsits de les associacions és aconseguir que la salut bucodental formi part de la sanitat pública, i reclamar el compliment dels drets bàsics dels consumidors i usuaris tal com ja està regulat per llei.

També és prioritari abordar la situació dels afectats dels tancaments de macroclíniques com Idental i Dentix. El principal problema que s'han trobat molts afectats gironins i de tot l'Estat amb les clíniques és la lluita amb les entitats bancàries per aconseguir cancel·lar tractaments inacabats. Ja de per si, el procés de reclamació és feixuc, i en molts casos els afectats no recuperen els diners.

Un altre dels principals problemes que els afectats han tingut a l'hora de reclamar té a veure amb l'obtenció dels historials mèdics. És el primer pas per iniciar el procés, però molts afectats s'han trobat amb negatives per part de les clíniques davant la sol·licitud per obtenir-lo. Per això les associacions volen que els historials siguin custodiats per tal que se'n pugui garantir l'accés.

La resta de propostes de les entitats passa perquè es facin inspeccions periòdiques a les macroclíniques, que hi hagi un control més estricte de la publicitat sanitària i que es condonin els peritatges als afectats particulars en la causa judicial d'Idental per l'elevat cost que suposa fer-los.

Primeres cites cancel·lades

No fa ni dos mesos que el fons Advent va adquirir gran part de les clíniques Dentix després de l'anunci de la seva fallida, i que va deixar als pacients gironins amb un únic establiment possible on acudir, essent la d'Olot l'única clínica que es va salvar del concurs de creditors a la província. Tot i que les clíniques van anunciar que es farien càrrec dels tractaments inacabats dels afectats, ja han sortit les primeres crítiques per cites anul·lades, una «tònica habitual» que els afectats han denunciat repetidament. «Han citat a afectats de Dentix a altres clíniques i els estan anul·lant cites, és el mateix cicle que ja van viure quan totes les clíniques funcionaven», denuncia Soto.