L'augment de positius ja fa créixer la pressió assistencial

El coronavirus segueix en plena expansió tant a Girona com a la resta de Catalunya. Ahir totes les dades van empitjorar i el creixement de casos ja comença a repercutir als hospitals, on s'ha produït un increment de la pressió assistencial.

Segons les dades epidemiològiques actualitzades ahir, a Girona la transmissió del contagi (Rt) va créixer cinc centèsimes més i es va situar en una taxa d'1,16. Aquest paràmetre avalua el nombre de contagis que es poden produir a través d'una persona infectada. Això significa que cada 100 persones amb el coronavirus en poden contagiar unes 116. Seguidament, el risc de rebrot va créixer setze punts fins a 248. Si la xifra està per sota de 200, es considera que el risc és «molt elevat». Aquest indicador avalua la possibilitat que es formin brots epidèmics.

Quant als casos, ahir Salut en va notificar 111, un 25% menys que el dia anterior, tot i que cal tenir present que els dilluns aquesta xifra sol baixar perquè durant el cap de setmana no es fan tantes proves. També es van sumar dues morts.

D'altra banda, els hospitals van notar un increment de pacients gironins. Ahir n'hi havia 161, sis més que el dia anterior. També hi va haver un creixement de dos crítics i el total ja s'aproxima a quaranta.

Respecte a les comarques, el Ripollès i la Garrotxa es mantenen amb el risc més elevat de Girona, i se situen en tercera i quarta posició a Catalunya. Malgrat tot, la dada és més baixa que diumenge. Al Ripollès ja ha baixat de 1.000 punts tot i que encara continua sent molt alt (928). Seguidament, Olot és la segona ciutat de Catalunya amb el risc de rebrot més alt, amb 916 punts.

Situació a Catalunya

Finalment, a Catalunya ahir hi havia 89 hospitalitzats i nou crítics més. Els indicadors de contagi també van créixer. El risc de rebrot ho va fer vuit punts i l'Rt, dues centèsimes. Salut va notificar 751 positius nous i catorze defuncions per coronavirus. La incidència acumulada de casos dels darrers dies també ha pujat, així com la positivitat a les proves per determinar positius.

La tendència de les dades va clarament a l'alça des de fa dies i, tenint en compte que durant la Setmana Santa anirà augmentant la mobilitat i la interacció social, experts ja han alertat de la possibilitat d'inici d'una quarta onada.