El nombre de primeres dosis a Girona creix un 23% en una setmana

La represa de la campanya de vacunació amb AstraZeneca, dimecres passat, ha fet augmentar considerablement el nombre de primeres dosis a la Regió Sanitària de Girona. De fet, en una setmana s'han posat 16.159 primeres dosis, dada que representa un increment del 23% respecte a la setmana anterior. En total, ja hi ha 84.650 gironins amb el primer vaccí.

D'altra banda, el ritme de segones dosis és més lent i, durant el mateix període, se n'han posat 7.697 , pràcticament la meitat que de les primeres. Malgrat tot, el percentatge d'augment també és força elevat, del 22%, perquè s'ha passat de 34.301 a 41.998 vaccins.

Cal tenir present que tenint en compte el total de la població, totes aquestes xifres són molt baixes. Fins ahir, el total de gironins immunitzats era del 4,9%, xifra lleugerament inferior a la mitjana de Catalunya, que és del 5,5%.

Vacunació per col·lectius

Tenint en compte la vacunació per col·lectius, el 59,6% de les persones amb gran dependència i el 23,2% dels majors de 80 anys estan vacunats amb la pauta completa, segons va informar el Departament de Salut. La Conselleria entén per pauta completa haver rebut les dues dosis o bé només una en el cas de ser menor de 56 anys i haver passat la covid-19. El grup amb major cobertura és el de les persones que viuen en residències, ja que el 91,7% ha estat vacunat amb la pauta completa. També el 69,3% del personal de residències i el 77% del personal d'Atenció Primària i Hospitalària. Pel que fa als treballadors essencials, el 59,7% han rebut la primera dosi, així com el 15,6% de les persones d'entre 60 i 65 anys.

L'increment més destacat des de dijous és el de persones de 60 a 65 anys, que es van començar a vacunar dimecres i en menys d'una setmana el 15% ja ha rebut la primera dosi.

Pel que fa a les primeres dosis, l'ha rebut el 9,6% de la població i l'11,6% dels majors de 16 anys. Per col·lectius, ja la tenen el 73% de les persones amb gran dependència; el 35,5% dels majors de 80 anys; el 81,6% del personal d'atenció primària i hospitalària; el 73,3% dels treballadors de residències; el 59,7% del personal essencial; el 15,6% de la població general d'entre 60 i 65 anys, i el 94,1% de les persones institucionalitzades.

D'altra banda, Catalunya s'apropa a l'1,2 milions de dosis posades de la vacuna contra la covid-19. Concretament, Salut ha administrat 1.197.078 dosis de la vacuna contra la covid-19, segons l'últim balanç de Salut. 782.072 persones han rebut la primera tanda, 7.125 més que l'últim balanç, i 415.006 ja tenen la segona, 95 més. El 5,5% de la població té la pauta completa, el 6,5% si es té en compte només la ciutadania de més de 16 anys. Per col·lectius, estan immunitzats el 59,9% dels grans dependents; el 22,8% dels majors de 80 anys; el 75,6% del personal d'atenció primària i hospitalària; el 75,1% del personal de residències, i el 91,2% de les persones institucionalitzades. En el cas dels treballadors essencials, el percentatge és només de l'1,8%, i en la franja de 60 a 65 anys és un 0,3%.

70% al juliol

Finalment, el vicepresident de la Comissió Europea Margaritis Schinas va insistir ahir que la Unió Europea pot assolir el 70% d'adults vacunats el 14 de juliol. Després que l'eurocomissari de Mercat Intern, Thierry Breton, ja apuntés a aquesta data malgrat que el dia fixat per l'executiu europeu per assolir aquest objectiu segueix sent el 21 de setembre, Schinas va assegurar en un acte organitzat pel diari El País que «té l'esperança que l'objectiu no s'assolirà a finals de l'estiu, sinó durant l'estiu». Breton ja va apuntar en una entrevista a la televisió francesa TF1 al 14 de juliol com a dia en què la Unió Europea podia assolir la immunitat.

Pel que fa a la possible represa del turisme a l'estiu, el vicepresident de la Comissió Europea va dir que són «més optimistes per a aquest estiu que per a l'anterior».