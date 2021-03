Les religions també lluiten contra el canvi climàtic

Diversitat religiosa. Un informe elaborat per la Universitat Internacional de Catalunya recull les bones pràctiques de diferents confessions per complir amb els objectius de desenvolupament sostenible.

Les diferents religions que estan arrelades a Catalunya -algunes de les quals, a les comarques gironines- també poden jugar, i juguen, un paper actiu en la lluita contra el canvi climàtic. Així es constata en la Guia Interreligiosa de Bones Pràctiques en Cultura Climàtica, elaborada per un equip de la Universitat Internaiconal de Catalunya liderat per Sílvia Albareda. Entre les bones pràctiques que inclou el document n'hi ha de la comunitat bahá'í de Dojo Zen Girona.

La guia és un compendi de 48 accions o iniciatives que han dut a terme tretze religions o comunitats espirituals presents a Catalunya, i el seu objectiu és poder compartir o aportar suggeriments -sovint, molt senzills de dur a terme- que contribueixen a tenir cura de la terra i els seus habitants, «independentment de quines siguin les creences de cadascú».

Una visió «integral»

De la mateixa manera, la publicació vol visibilitzar que les diferents confessions i espiritualitats que hi ha a Catalunya estan contribuint als Objectius de Desenvolupament Sostenible a través d'una visió de sostenibilitat «integral», tot recollint bones pràctiques que qualsevol ciutadà o associació po dur a terme per contribuir al consum sostenible i a lluitar contra el canvi climàtic.

Entre les iniciatives que es destaquen a la guia hi ha les activitats d'educació mediambiental que es troben incloses en els programes prejuvenils i classes per a infants que ofereix la comunitat bahá'í de Girona, en les quals participen com a monitors i com a mestres persones bahá'ís i d'altres que no professen aquesta fe. A més, també es menciona la participació de la comunitat bahá'í gironina en el petit mercat d'objectes de segona mà que s'acostuma a realitzar a finals d'any per tal de recaptar diners i subvencionar així les activitats bahá'ís. Cada membre de la comunitat hi participa o bé aportant objectes que ja no fa servir i als quals algú altre pot donar una segona vida, o bé comprant objectes que es venen per un preu simbòlic de com a màxim deu euros.

Una altra de les comunitats que apareix a la guia és Dojo Zen de Girona (budisme). En aquest sentit, s'assenyala que totes les pràctiques del Dojo de Girona tenen en compte el respecte per la natura: per exemple, es proposen menjars sans fets amb productes ecològics i de proximitat, cadascú menja en el seu bol que es renta a taula amb el mínim d'aigua i els coberts i no s'utilitzen coberts, gots o plats de plàstic.