196 més positius a la regió de Girona

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 61.044 (+196), i 64.291 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.008 persones, una més que en el balanç anterior.

El risc de rebrot puja 14 punts, fins a 288, mentre que la setmana del 14 al 20 de març era de 212. L'Rt puja tres centèsimes, fins a 1,27, mentre que en l'interval anterior era d'1,14. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 124 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 223. El 6,07% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 162 pacients ingressats.

A la regió sanitària de Girona hi ha 93.054 persones que han rebut la primera dosi de la vacuna i 43.722 que han rebut la segona.