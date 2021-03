Apareix de forma anònima un misteriós monòlit metàl·lic a la platja de sa Conca

Un monòlit metàl·lic va aparèixer ahir al matí a la platja de sa Conca de s'Agaró. Col·locat de forma anònima, es tracta d'una estructura d'acer inoxidable, d'aproximadament tres metres d'alçada i amb una particular forma de prisma triangular que reflexa diferents angles de la platja. Aquesta hauria estat col·locada durant la nit anterior enmig de la sorra, a tocar de les roques que hi ha al mig de la cala.

La troballa no va tardar a arribar a les xarxes socials. Les primeres fotografies van ser difoses per l'associació Arocinema -que descarten ser-ne els autors-, acompanyades per una referència al tècnic nord-americà d'efectes visuals cinematogràfics i al director Stanley Kubrick: «Sembla un homenatge d'en Kubrick a en Ray Harryhausen». I és que si amb un punt coincideixen tots els comentaris és amb les similituds que guarda aquesta estructura amb la que apareix a la pel·lícula 2001: Una Odissea de l'Espai, de Kubrick.

De moment, l'Ajuntament de Platja d'Aro no pretén retirar-la. Tot i això, degut a l'expectació que va crear-se de bon matí, va procedir a instal·lar una tanca de cordes al seu voltant per evitar aglomeracions i que la gent la toqués.

L'aparició d'aquesta estructura no és un fet aïllat. En els darrers mesos, monòlits com el que ha aparegut a sa Conca s'han pogut veure en altres indrets del món. El primer es va trobar a finals de novembre de l'any passat enmig del no-res al desert de Utah, als Estats Units. A partir d'aquí, se n'han localitzat a Califòrnia, Romania, els Països Baixos, el Regne Unit i, fins i tot, en l'últim cas, a Espanya, a Ayllón, un poble de Segòvia. En aquest cas, l'estructura, amb grans similituds amb la de s'Agaró, va ser col·locada a les ruïnes de l'església de Santiago.

En aquella ocasió l'alcaldessa del municipi, María Jesús Sanz, va sentenciar que es tractava d'una broma d'un veí i va descriure que el monòlit de Segòvia, a diferència dels trobats als anteriors indrets, era «molt rudimentari i estava format per tres superfícies metàl·liques col·locades al terreny de forma molt superficial» -raó per la qual l'estructura s'havia tombat en diverses ocasions. Una qüestió que no passa per alt i amb la qual sí que coincideixen tots els monòlits és que, de la mateixa manera que han aparegut, han desaparegut al cap d'uns dies.

Qui hi ha al darrere?

En el cas de Utah i California, se sosté la teoria que els monòlits són obra d'una comunitat d'artistes coneguts com The Most Famous Artist. Fins i tot, a través de la seva pàgina web, van arribar a vendre aquestes famoses estructures per uns 37.000 euros. D'altra banda, el monòlit ubicat a l'illa de Wight (Regne Unit) va ser obra del dissenyador local Tom Dunford, que, segons va explicar a la BBC, va sumar-s'hi per «diversió».