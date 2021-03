Un arbre de grans dimensions cau a sobre d'un cotxe a Olot

Un arbre de grans dimensions ha caigut a sobre d'un cotxe a Olot. L'impacte de les branques han causat forts danys.

Sortosament en el moment dels fets no hi havia ningú a dins del vehicle i per tant, no s'han hagut de lamentar ferits.

L'incident ha tingut lloc cap a tres quarts de vuit del matí, quan els Bombers han rebut l'avís que havia caigut un arbre de grans dimensions a la carretera de la Moixina.

Fins al lloc hi han desplaçat tres vehicles. En arribar en aquesta zona, la carretera que porta a una restaurant de la zona, han trobat un cotxe - un Ford de color blau. amb danys i branques a sobre.

El primer que han fet és mirar si havia ningú a dins, però no ha estat el cas.

Per tant, després s'han centrat a treure les restes del cim del vehicle i a desbrossar la resta de l'arbre per retirar-lo.

Es desconeix què hi feia aparcat un vehicle en aquesta àrea de la ciutat.