Banyoles destina mig milió de € més a la COVID i a pal·liar els efectes del «Gloria»

L'Ajuntament de Banyoles destinarà més de mig milió d'euros de romanent del 2020 per la lluita contra la covid-19 i a arreglar alguns desperfectes pendents del temporal Gloria. D'una banda, el consistori ha reservat 250.000 euros per crear ajudes als establiments afectats pels tancaments que hi pugui haver. Segons l'alcalde, Miquel Noguer, l'Ajuntament posa «en una guardiola» aquests diners, mentre la comissió covid-19 –amb representació de tots els grups municipals– acorda quines són les línies de subvenció que cal convocar. D'altra banda, també hi haurà 150.000 euros que aniran a reparar els desperfectes del temporal Gloria del gener passat. Aquests diners són part dels tres milions d'euros de romanent que té el consistori d'aquest 2020.

La factura de la covid-19 segueix augmentant i ara l'Ajuntament de Banyoles decideix sumar-hi 250.000 euros per a ajudes als sectors afectats pels tancaments que es produeixin al llarg de l'any. Noguer ha detallat que encara no hi ha una línia d'ajudes concreta, sinó que la comissió dedicada a la pandèmia -on hi ha representació de tots els grups municipals- fixarà les bases que hauran de tenir les ajudes. L'alcalde ha avançat que ja estan pensant una primera línia de subvencions pels tancaments dels establiments que hi va haver a partir del gener. Quan sigui efectiu el decret de modificació de crèdit, es preveu començar a posar fil a l'agulla amb aquesta primera tanda. La resta servirà «per tot allò que surti durant l'exercici del 2021».

A més, hi ha 30.000 euros de romanent que serviran per combatre els efectes de la covid-19 a l'escola bressol de la Balca i altres partides destinades al sobrecost que representa la pandèmia. Es tracta de les despeses de vigilància del mercat setmanal o les restriccions d'aforament en espectacles culturals, entre d'altres. Tot plegat porta a una dedicació de més de 300.000 euros destinats a la lluita contra el coronavirus.

D'altra banda, l'Ajuntament ha aprovat una partida de 150.000 euros per reparar algunes de les destrosses ocasionades pel temporal Gloria. El temporal va malmetre els regs del riu Terri i la riera Vella. També hi ha un projecte de millora als Banys Vells.