Detonen una bomba de morter de la Guerra Civil trobada a Campdevànol

La unitat especialista de desactivació d'explosius dels Mossos d'Esquadra, Tedax, va detonar ahir una bomba de morter de la Guerra Civil a Campdevànol. Un veí va alertar de la seva presència després de descobrir-la a la llera del riu Freser, i ahir es va detonar allà mateix després de valorar que era segur i no hi havia perill. El dispositiu també va comptar amb la presència dels Bombers i del SEM, tal com estableix el protocol.

Fa unes setmanes, precisament, també es van trobar nou projectils de la Guerra Civil al riu Ter, al seu pas per Ripoll. Concretament, va ser un pescador qui, un diumenge a la nit, va alertar els Mossos que n'havia trobat alguns, que l'endemà van ser reiterats. Quan hi van anar els agents, tanmateix, van trobar més artefactes.

En aquell cas, els projectils eren del calibre 155 mil·límetres i es trobaven ocults entre la llera i dins el riu Ter. Un cop localitzats, els Tedax els van retirar per la seva posterior destrucció. En aquesta zona del Ripollès, per on va passar la Retirada, no és infreqüent trobar-hi restes d'artefactes de la Guerra Civil.