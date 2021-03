La Diputació realitza 655 auditories energètiques en llars vulnerables

La Diputació de Girona, a través del servei d'Habitatge, ha realitzat 655 auditories energètiques en llars vulnerables de les comarques gironines, des que es va posar en marxa a mitjans del 2020. Es tracta d'una de les accions principals del Programa d'Estalvi Energètic i Pobresa Energètica, que té com a objectiu donar eines i recursos als ajuntaments i consells comarcals per sensibilitzar la població sobre l'eficiència energètica a casa i per actuar en casos de pobresa energètica. Les auditories, que s'han encarregat a la cooperativa El Risell i que es mantindran aquest 2021, consisteixen en visites al domicili per verificar-ne el confort energètic, revisar factures i, d'acord amb això, fer-ne una valoració i donar consells.

La majoria venen derivats pels serveis socials dels ajuntaments i dels consells comarcals que estan integrats al programa.

També se n'han sortejat mitjançant 'Parlem-ne al carrer', una iniciativa que permet no només assessorar-se sobre la despesa a la llar, sinó també conèixer l'impacte de l'estalvi energètic tant des del punt de vista econòmic com de reducció de les emissions de CO2.

En aquest programa, que es va haver de readaptar per la situació d'emergència sanitària i que finalment es desenvolupa en línia, hi participen setze municipis de les comarques gironines. Es tracta de Besalú, Camprodon, Cassà de la Selva, Girona (barris de Santa Eugènia, Taialà i Germans Sàbat), Llagostera, Lloret de Mar (barri de Can Carbó), Palafrugell (la Punxa), Ripoll (barri vell), Salt (centre i Veïnat), Sant Feliu de Guíxols (Vilartagues i Sot dels Canyers), Sant Joan de les Abadesses, Sant Pere Pescador, Santa Pau, Tortellà, Vilafant i Vilanant.

En paral·lel a aquesta actuació, el Servei d'Habitatge n'està impulsant d'altres dirigides directament a la ciutadania per empoderar-la en termes energètics i donar a conèixer a totes les famílies de la demarcació les vies de suport amb què compta en el seu municipi.

La iniciativa 'Anem al mercat', n'és un exemple que simbolitza la parada del mercat tradicional però que, en aquest cas, dona consells per canviar hàbitats de consum a la llar. Una oficina itinerant es va desplaçant en dies de mercat a municipis gironins per explicar-hi actuacions específiques que permetin reduir la factura elèctrica i les emissions de CO2 i detectar famílies en situació vulnerable. Fins al moment, s'han visitat divuit mercats gironins.