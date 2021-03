Èxit del programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte a Girona

El programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte ha permès detectar 56 casos de càncer en dos anys a la Regió Sanitària de Girona. La dada representa una taxa del 0,93% per casa mil persones cribrades. Durant el període 2019-2020, un total de 59.607 persones de la regió han participat al cribratge. Es tracta d'un 36% del total de les 174.808 persones que estaven cridades a fer-ho. La comarca de la Garrotxa és la que ha tingut el percentatge de participació més alt, del 42%, seguida del Ripollès (40%), Gironès-Selva interior-Pla de l'Estany, amb un 35% d'adhesió, Maresme (33%), Baix Empordà (32%), Alt Empordà (31%) i Selva marítima (30%).

El programa permet detectar la malaltia en els seus estadis inicial i això permet que sigui més fàcil de tractar i augmenta les possibilitats de curació. Ho fa a través d'una anàlisi per detectar si hi ha restes de sang a la femta. Precisament, aquest dimecres se celebra el Dia Mundial del Càncer de Còlon. Una jornada on anualment es fa una crida a la prevenció de la malaltia a través de la participació en aquest programa.

El cribratge de la població de cada comarca es completa amb dos anys. A partir d'aleshores, es torna a convidar els primers participants. Cada dos anys es completen el que s'anomenen rondes. El programa es va començar a implantar a la Regió Sanitària de Girona l'any 2013 per la comarca del Baix Empordà. Durant l'any 2015 es va anar introduint progressivament a tota la Regió Sanitària, primer a la Garrotxa i al Ripollès i uns mesos més tard es va estendre a la resta de Regió, de manera que a finals de 2017 es va completar la implantació arreu de la regió.

Durant aquests dos anys, 2019-2020, han donat positiu un total de 2.896 anàlisis i s'han realitzat en els diferents hospitals un total de 2.303 colonoscòpies.

A Catalunya cada any se'n diagnostiquen més de 4.000 casos nous de càncer de còlon i recte i actualment ha esdevingut la segona causa de mort per càncer a Catalunya, tant en homes com en dones, amb unes 1.900 defuncions/any. La majoria es desenvolupen a partir de pòlips adonamatosos. Malgrat això, la presència de pòlips és freqüent a la població i només un petit percentatge progressa a càncer. El temps mitjà necessari per a completar aquesta progressió és llarg, d'uns 10 anys o més, fet que permet prevenir o detectar precoçment el càncer de còlon i recte i millorar-ne el pronòstic.

La supervivència del càncer de còlon ha millorat en els darrers 15 anys a causa dels avenços en el tractament. Si el càncer es diagnostica abans que s'hagi estès més enllà de l'intestí, la possibilitat de sobreviure a cap de cinc anys supera el 90%. Tot i això, més del 50% dels càncers de còlon que es diagnostiquen es troben en fases avançades, fet que redueix les possibilitats de supervivència als cinc anys. És per això que la detecció precoç ofereix la possibilitat de reduir el nombre de persones que moren cada any per aquest càncer.