La mascareta, obligatòria a l'aire lliure encara que hi hagi distància de seguretat

La mascareta serà obligatòria a l'aire lliure, fins i tot a la platja, tot i que hi hagi distància de seguretat, per als majors de sis anys. El BOE va publicar ahir la nova llei per la qual l'ús de la mascareta serà obligatori en qualsevol espai públic fins i tot si es compleix la distància de seguretat, establerta abans d'aquest enduriment en un metre i mig. Segons el BOE, és obligatòria, per tant, per a les persones a partir de sis anys a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, o sigui, també les platges.

La nova llei sí que manté que l'obligació no serà exigible per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per l'ús de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per treure's la mascareta. També n'estan eximides les persones que practiquin esport. Respecte a la venda unitària de mascaretes quirúrgiques que no estiguin empaquetades individualment només es podrà realitzar a les farmàcies, garantint unes condicions d'higiene adequades que salvaguardin la qualitat del producte.

Tot i que la normativa ja ha estat publicada al BOE, la portaveu del Govern espanyol, María Jesús Montero, var explicar que el Ministeri de Sanitat la revisarà amb les autonomies en la reunió del Consell Interterritorial de Salut d'avui, dimecres. La ministra portaveu va apuntar que hi ha «un cert decalatge» entre la norma i la realitat, ja que es tracta del decret de nova normalitat aprovat al juny que ara s'ha publicat com a llei després que el Congrés demanés tramitar-lo com a projecte de llei. Per tant, Montero va explicar que pot haver-hi alguna qüestió «que no estigui en consonància amb el que s'ha après» els últims mesos. En aquest sentit, Sanitat i autonomies valoraran si cal fer una «harmonització» o «matisació» en relació amb les «diferents adaptacions» que ha tingut el decret inicial en aquests mesos, ja que «diferents qüestions s'han anat modulant».

En relació amb els fabricants i els titulars d'autoritzacions de comercialització d'aquells medicaments considerats essencials en la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, el BOE recull que hauran de comunicar a la Direcció de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) l'estoc disponible, la quantitat subministrada en l'última setmana i la previsió d'alliberament i recepció de lots d'aquests, incloent les dates i quantitats estimades.

A més, inclou que les administracions competents vetllaran per garantir la suficient disponibilitat de professionals sanitaris amb capacitat de reorganització dels mateixos d'acord amb les prioritats a cada moment. Així mateix, al·ludeix a la garantia d'un nombre suficient de professionals involucrats en la prevenció i control de la malaltia, el seu diagnòstic primerenc, l'atenció als casos i la vigilància epidemiològica.

Durant el seu debat en la cambra baixa, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, va ressaltar que aquesta norma permetrà avançar el control de la pandèmia i també en funcions de vigilància, inspecció i control de casos».