Sant Hilari Sacalm crea una ruta familiar per buscar ous de Pasqua

L''Ajuntament de Sant Hilari Sacalm (Selva) ha organitzat una ruta pel municipi per a famílies per tal que trobin quinze ous de Pasqua amagats en diversos punts. Cada ou conté un codi QR que les famílies han de desxifrar amb els seus dispositius mòbils i els dona una paraula. Una vegada han trobat els quinze ous, les famílies han de tornar a l'oficina de turisme del municipi i omplir una butlleta amb les quinze paraules que han obtingut a través dels codis QR. Aquesta butlleta servirà per participar en un concurs per guanyar un lot de productes de proximitat. De moment, l'Ajuntament ja ha hagut d'imprimir més mapes sobre la ubicació aproximada dels ous, ja que s'havien esgotat les 150 còpies que tenien inicialment.