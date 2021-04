Comiat a 47 anys de Portal del Col·leccionista

Ahir va ser l'últim dia en què el Portal del Col·leccionista, la botiga de Joan Cortés, aixecava la persiana al carrer de la Força de Girona. L'establiment tanca després de 47 anys venent tot tipus de llibres, postals, objectes i antiguitats úniques, i és per això que alguns amics van voler acostar-s'hi per acomiadar i reconèixer l'emblemàtic comerç. El Portal del Col·leccionista continuarà venent per internet de la mà de la seva filla, que és qui regentava la botiga els darrers anys. L'impacte de la crisi portada per la covid-19 ha impedit que pogués continuar.