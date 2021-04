Denunciats en un sol dia dos conductors per problemes amb la càrrega

Els Mossos d'Esquadra de Trànsit van denunciar dos conductors en un sol dia per problemes amb la càrrega que transportaven. Un d'ells és un tractorista que portava bigues de ferro amb un remolc a Siurana. L'altre, un conductor que circulava per Llagostera amb un transport especial amb excés de pes: una màquina que pesava 25.000 quilos de més. Els xofers van acabar denunciats i hauran de pagar 1.000 i 4.500 euros respectivament.

Els fets de Siurana van succeir la tarda de dilluns a la carretera C-31. Una patrulla de Trànsit va veure un tractor que circulava amb un remolc carregat de bigues de ferro molt llargues. Els Mossos van aturar el tractor al voral de la via per demanar-li el permís de conduir i tota la documentació. Fetes les comprovacions, els agents van denunciar el conductor del tractor pel Reglament General de Circulació. Li van aixecar actes per diverses infraccions: tenir l'ITV caducada del tractor i del remolc, manca d'enllumenat reglamentari del remolc, no tenir la matrícula correcta del remolc i mala estiba de la càrrega. La suma de les infraccions ascendeix a 1.000 euros.

A Llagostera, els fets es van produir a les sis de la tarda de dilluns, quan Mossos van veure circulant per la C-65 un vehicle especial que transportava una màquina de grans dimensions. El van fer parar per comprovar documents i per fer el pesatge del transport. Aquí va venir la sorpresa: un pes de 135.600 quilos, quan tenia autorització per portar-ne 109.741. Els agents el van denunciar per excés de pes i per incomplir l'autorització. Les dues denúncies ascendeixen a 4.500 euros. Els Mossos el van acompanyar a Platja d'Aro i, allà, la policia local es va encarregar d'acompanyar-lo fins on havia carregat la màquina i va quedar immobilitzat fins a restituir-se la situació.