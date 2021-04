Educació insisteix que el 7 estrelles havia de «complir la normativa de les llars d'infants»

El ressò de la resolució de «cessament immediat de l'activitat» que amenaça la continuïtat del projecte de l'espai «de suport a la criança» 7 estrelles de Girona ha posat el cas en el radar de molta gent. Per exemple, ahir els regidors de Guanyem Girona Pere Albertí i Lluc Salellas o el nou diputat de la CUP Dani Cornellà van visitar-lo, però, de moment, no sembla ni que l'Ajuntament vulgui entrar en la problemàtica ni que el Departament d'Educació estigui disposat a modificar la seva postura. Si ahir fonts municipals argumentaven a aquest diari que «el tema del 7 estrelles no és competència nostra», des de la Generalitat la postura continua sent molt clara: se'ls va requerir que es regularitzessin com a llar d'infants «però això no s'ha fet i, per tant, es procedeix al tancament».

El punt clau del cas és, per tant, que el Departament d'Educació sosté que el 7 estrelles és una llar d'infants, a diferència del que defenses les sòcies de la cooperativa que el gestionen. «Aquest espai no complia la normativa de llars d'infants, tot i que s'havien inscrit com a tal», argumenten des d'Educació, perquè el Departament equipara la llicència municipal «d'atenció diürna d'infants», que els va concedir l'Ajuntament de Girona fa cinc anys, a una inscripció com a llar d'infants. I, per això, Educació creu que el 7 estrelles havia d'entrar dins el marc legal de les llars d'infants, fet que «després de la inspecció corresponent» haurien comprovat que no es complia.

El problema, però, és que les sòcies de la cooperativa del 7 estrelles no es consideren una llar d'infants i, com passa amb més de 200 projectes basats en l'educació lliure, creuen que s'hauria de buscar «sortida legal i regulada que pugui ajustar-se a la que està sent una realitat social, estesa i creixent els darrers anys: el floriment de projectes d'atenció a la infància amb una configuració diferent d'aquella prevista actualment per les escoles bressol».