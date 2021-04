Front comú per agilitzar el transport internacional a les comarques de Girona

Representants de la Cambra de Comerç de Girona, la Cambra de Palamós, Asetrans i l'Associació de Transitaris es van reunir fa uns dies amb el subdelegat del Govern, Albert Bramon, per tal de fer front comú per agilitzar el transport internacional, en un context en què cada cop hi ha més burocratització i es preveu que aquesta es pugui incrementar encara més a causa del Brexit. Segons explica Jordi Esparraguera (Asetrans), que va ser present a la reunió, van trobar una bona predisposició per part del subdelegat, i es van emplaçar a fer una nova reunió de caràcter més tècnic.

Les quatre entitats van mostrar al subdelegat del Govern la necessitat de treballar de forma coordinada per facilitar, tal com sigui possible, el transport internacional en punts clau de la demarcació com el port de Palamós o el pas fronterer de la Jonquera. Segons expliquen, cada cop han de fer front a més burocràcia, i per tant, malgrat que de moment encara no s'han trobat amb un problema gros, han preferit reunir-se amb la Subdelegació per tal de buscar mesures preventives, per tal de garantir que no es produeixin aglomeracions en punts clau i que hi hagi contacte directe amb els treballadors de la subdelegació per tal de resoldre aquellsp roblemes que puguin sorgir.

«Facilitar la tramitació documental per agilitzar el transport internacional», ha assenyalat Eduard Torrent, de la Cambra de Comerç de Girona, en una piulada a Twitter. Segons Romaguera, d'Asetrans, la logística és cada cop més globals i per tant calen mesures àgils i ràpides per poder-la facilitar en la mesura que sigui possible i, sobretot, poder resoldre a temps els problemes que puguin sorgir.

La reunió s'ha celebrat precisament ara perquè les entitats vinculades al transport internacional temen que la burocratització, que ja s'ha complicat considerablement en els darrers anys, encara pot augmentar més a causa del Brexit, ja que la sortida del Regne Unit de la Unió Europea comportarà encara més controls fronterers.