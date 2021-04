Junts està disposat a blindar la plana d'Ordina de la urbanització

El futur d'Ordina com una de les últimes planes sense urbanitzar de Ripoll sembla garantit després que l'alcalde, Jordi Munell, oferís a la resta de grups municipals la possibilitat de modificar el pla general per tal de preservar-lo. La proposta de Munell de blindar Ordina no va tenir resposta per part dels altres grups en la discussió pel conveni entre l'Ajuntament i Adif per tal de suprimir els passos a nivell del municipi. El republicà Roger Bosch havia alertat que aquesta supressió podia afectar la preservació de la plana.

L'acord recull també l'execució del pas de vianants alternatiu que permetrà suprimir el pas per sobre les vies. El pas de vianants del passeig Ragull es resoldrà amb una passera, que ja s'ha treballat per tenir el vistiplau de l'Agència Catalana de l'Aigua per la proximitat amb el riu Freser. El conveni s'ha aconseguit gràcies a la gestió del regidor Enric Pérez amb els actuals responsables d'Adif i compta amb l'abstenció de la CUP i ERC. El cost de les actuacions puja a 690.000€, dels quals l'Ajuntament n'assumirà un màxim de 15.000.