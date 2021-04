Palafrugell organitza la primera «Gimcana Garoina Selfie»

L'associació excursionista de Palafrugell ha organitzat la primera «Gimcana Garoina Selfie». L'activitat consisteix a trobar quinze indrets del municipi i fer-s'hi una fotografia. La gimcana es podrà començar a fer a partir d'avui i es tancarà el dia 18 d'abril.

Un cop feta la inscripció, els participants rebran per WhatsApp les instruccions per fer la gimcana. Per comprovar que s'han localitzat els quinze llocs, els participants s'hi hauran de fer una fotografia -de la qual es valorarà l'originalitat- i enviar-la al WhatsApp indicat. El guanyador serà qui aconsegueixi localitzar tots els llocs, o qui aconsegueixi fer-ho en menys temps. Hi haurà premi per al primer i segon classificat, mentre que també es premiarà la selfie més original.