Ripoll encarrega un informe intern de l'actuació policial del 14 de març

L'actuació de la nit del 14 de març, quan dos agents de la Policia Local van interceptar dos homes que se saltaven el confinament nocturn i no portaven mascareta, s'ha enverinat després que el vídeo que una persona va enregistrar des del pont d'Olot fos emès per TV3 diumenge. L'alcalde de Ripoll, Jordi Munell (Junts), va admetre en el ple de dimarts passat que ha encarregat un informe intern al cap de la policia per tal de prendre «les accions que calgui». L'Ajuntament ha demanat les imatges de les càmeres públiques i privades que hi ha a l'encreuament dels carrers de la Font, Mossèn Cinto Verdaguer i de les Vinyes, on es van produir els fets, que estan en mans del jutjat de Ripoll.

Hafid, l'home detingut per agressió a l'agent, reconeix que incomplia el confinament horari i que no duia mascareta, però alhora afirma que quan li van demanar que se la posés va fer-ho, i que després un dels policies el va empènyer contra la paret i va agafar-lo pel coll. Posteriorment diu que va defensar-se per treure-se'l de sobre. Tota aquesta part de l'incident no apareix en la gravació que corre per les xarxes socials, i que s'inicia quan un dels agents ja intenta donar cops de porra a l'home, que l'esquiva i en fuig. El mateix afectat afirma que és el primer cop que té problemes d'aquesta mena, i veu trets «racistes» en l'actuació policial, pel seu origen magrebí. També assenyala que va intentar denunciar els fets, però que ni Mossos d'Esquadra ni Policia Local van voler-ho recollir «perquè deien que la meva versió no era creïble». Qui sí que ha presentat denúncia és l'agent agredit, per resistència a l'autoritat, agressió i risc de propagació de covid.

La regidora de Seguretat de l'Ajuntament de Ripoll, Dolors Vilalta (Junts), va afirmar en el ple que té la voluntat per dotar de més eines i dispositius la Policia Local a l'hora de treballar, com amb l'ús de càmeres.