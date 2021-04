El risc de rebrot a Girona es manté per sobre de la mitjana de Catalunya

Els indicadors de contagi segueixen disparats a la Regió Sanitària de Girona. Un dels que més creix és el risc de rebrot, que ahir es va situar en un valor de 288 després de créixer catorze punts. D'aquesta manera, s'aproxima al llindar de 300 i es manté per sobre de la mitjana de Catalunya, que és de 267. La comarca gironina més afectada és la Garrotxa, que ha passat per davant del Ripollès ja que ahir tenia un índex de 839,1 punts. Els principals motius d'aquest creixement es deuen a la situació delicada d'alguns municipis com Santa Pau, on el risc de rebrot supera els 3.000 punts; Sant Joan les Fonts, amb 1.362; Olot, amb 1.129, i Mieres, amb més de 800.

Segons va avançar Ràdio Olot, la Garrotxa és la comarca de Catalunya on més han crescut els casos en els darrers set dies. Durant l'última setmana s'han detectat més de 200 positius i la incidència acumulada ha superat els 300 casos per 100.000 habitants. El gerent de CatSalut, Miquel Carreras, va destacar al mitjà garrotxí la situació «delicada» que viu la comarca i va demanar «molta prudència» aquests dies de Setmana Santa per tal que les dades no empitjorin. També va destacar que l'empitjorament és general a tot Catalunya i a la Garrotxa es nota més perquè les dades «ja eren elevades».

Finalment, va atribuir l'increment de casos a la flexibilització de casos i a la circulació de la variant britànica, que té més transmissibilitat i, a la Garrotxa, «no hi ha brots concrets, sinó que els positius s'han originat per trobades familiars de diverses bombolles». També va admetre «preocupació» pel possible augment de casos els propers dies.

Respecte a la resta de dades de la Regió Sanitària de Girona, la velocitat de propagació del coronavirus va augmentar tres centèsimes fins a 1,27. També es van notificar 198 casos, dos menys que el dia anterior, i una defunció. Finalment, ahir hi havia 162 hospitalitzats, quatre més que el dia anterior, i 37 crítics, tres menys.

A les portes de la quarta onada

Respecte a Catalunya, després de tretze dies d'empitjorament dels indicadors epidèmics, ja està a les portes de la quarta onada amb un augment d'hospitalitzats, 1.871 nous contagis diagnosticats i 22 morts més per coronavirus reportades des del dia anterior, mentre segueix creixent la velocitat de propagació del virus. Segons les dades epidemiològiques actualitzades dimecres pel Departament de Salut, ahir hi havia 1.498 pacients hospitalitzats, 24 més que el dia anterior, dels quals 411 estan greus a l'UCI, el mateix nombre que el dia anterior, en el quart dia consecutiu en què puja la pressió hospitalària.

La velocitat de propagació de la malaltia (Rt) va seguir creixent i avui s'ha situat en 1,19, dues centèsimes més, és a dir, que cada 100 infectats contagien de mitjana 119 persones, la qual cosa indica una expansió del virus que no es frena, quan s'ha iniciat la Setmana Santa, que comportarà un augment de la mobilitat i de les interaccions socials.

La incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants a 14 dies (IA14) també va empitjorar i es va situar en 225, quatre casos més, mentre que el risc de rebrot (EPG), índex que mesura el creixement potencial de la pandèmia, és de 267 punts, deu més que el dia anterior.

Respecte al creixement de positius, la consellera de Salut, Alba Vergés, va fer ahir una crida a la població per extremar les precaucions durant la Setmana Santa i va assegurar que encara s'és a temps de frenar el creixement de la pandèmia i «que no hi hagi una quarta onada molt pronunciada».

En una roda de premsa al costat del conseller d'Interior, Miquel Sàmper, la consellera Vergés va apuntar que la corba epidemiològica fa més de deu dies que puja però que, ara com ara, el creixement no és tan dràstic i ràpid com el d'onades anteriors. La consellera ha apel·lat a la «corresponsabilitat» de la ciutadania i a la implicació dels sectors econòmics i culturals per aconseguir frenar l'expansió del virus.

Situació als geriàtrics

D'altra banda, la vacunació completa d'un 92% de tots els interns i del 76% de treballadors de les residències de gent gran de Catalunya ha permès que un 97,9% dels 1.040 geriàtrics catalans estiguin ja lliures de coronavirus i que només quatre tinguin encara brots de coronavirus, un menys que la setmana passada.

Aquests quatre geriàtrics -dos a la ciutat de Barcelona, un a Tarragona i un a la Catalunya Central- suposen el 0,4% dels 1.040 que hi ha a Catalunya i encara tenen persones infectades, per la qual cosa estan classificats amb el color vermell. Segons dades facilitades a EFE pel Departament de Salut, divuit geriàtrics més (1,7% del total), tenen persones contagiades i estan en situació taronja, encara que estan controlats.

La gran majoria, 1.018 residències (97,9%), dues més que fa set dies, estan en situació verda i lliures del virus, segons la mateixa font.

Fins dimarts, han mort a les residències catalanes 4.555 persones per coronavirus -dues d'elles en els últims set dies i cap des de dijous passat-, sense comptar els residents que han mort en hospitals o en centres sociosanitaris.

Destaca la situació de les residències de gent gran de la regió Metropolitana Nord, de les Terres de l'Ebre i de l'Alt Pirineu i Aran, on totes estan ja lliures del virus. Girona també havia aconseguit tenir totes les residències verdes des del 15 de març, però des d'aquesta setmana n'hi ha tres de taronges. Segons fonts de Salut, totes tres tenen treballadors contagiats però són asimptomàtics i no han contagiat cap usuari.

Dades d'Espanya

Finalment, Espanya va registrar 8.534 nous positius de covid-19 des de dimarts, fet que deixa la xifra global en 3.284.353 des de l'inici de la pandèmia, el març de l'any passat. Pel que fa a les defuncions, des de l'últim informe n'hi va haver 154, i ahir la xifra total era de 75.459. Madrid encapçala els contagis en els últims set dies amb 9.936 casos, seguida de Catalunya amb 7.579. Per darrere, Andalusia amb 6.029 i el País Basc amb 3.005. Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 625.215 casos. Just després se situa Catalunya amb 536.235. Els segueix Andalusia amb 505.796.

La comunitat autònoma amb més diagnosticats el dia previ és Madrid amb 1.736. A Catalunya n'hi ha hagut 202.

Els darrers dies, Madrid és on s'acumulen més morts.