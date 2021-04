Baixen els morts a les carreteres gironines des de principis d'any

La reducció de la mobilitat durant els primers tres mesos de l'any derivada de la pandèmia ha provocat un balanç de sinistralitat a les carreteres interurbanes gironines més positiu que el de l'any passat. Des de gener fins a finals de març han mort quatre persones en quatre accidents mortals, mentre que l'any passat en les mateixes dates en van morir sis.

En tres dels quatre sinistres, les víctimes eren vulnerables: un motorista, un vianant i un ciclista. D'altra banda, dos dels accidents mortals han tingut lloc al gener, i els altres dos al març.

El còmput global de morts, però, (que també inclou les vies urbanes) s'eleva i ja en suma set, ja que durant el mes de febrer van haver-hi dues morts en dos accidents que van tenir lloc en vies urbanes, una a Olot i l'altra a Salt. Del total de víctimes a les carreteres urbanes i interurbanes, tres eren ciclistes, quasi la meitat.

Un dels últims accidents registrats durant el març va tenir lloc a la carretera de la Vergonya, a l'altura de Bescanó. La víctima, una dona veïna del municipi de 74 anys que anava a peu, va ser atropellada quan travessava la carretera per anar cap al carril bici, al quilòmetre 109 de l'N-141.

La tendència en el global català també segueix el mateix descens, amb un 33% de disminució respecte de les mateixes dates. El Servei Català de Trànsit (SCT), que s'encarrega de gestionar les incidències en les vies interurbanes, incideix que les restriccions en la mobilitat són atribuïbles a la baixada de defuncions. Tot i això, tal com ha succeït a la província de Girona, al global català, dels 18 morts que s'han registrat, 14 eren persones vulnerables, la majoria motoristes. Concretament, 9 motoristes, 3 vianants i 2 ciclistes. Sobre això, Trànsit subratlla que hi ha hagut un augment destacat de morts en el cas dels motoristes, ja que sumen 5 víctimes més que en el mateix període de 2020, quan se'n van registrar 4. També han augmentat els accidents mortals d'aquest col·lectiu per sortides de via, caigudes o xocs amb obstacles, és a dir, sense que hi hagués hagut cap altre vehicle o persona directament implicada. En sis dels nou accidents mortals només hi havia una moto implicada.

Més accidents entre setmana

Segons Trànsit, durant el març hi ha hagut un canvi de tendència en la concentració d'accidents, que fins a l'any passat era el cap de setmana, i que ara, potser de forma temporal, es concentra entre setmana i en dies laborables. Així, dels 18 morts, 11 han estat en dies feiners, el 61%, i set en cap de setmana o festiu.

També destaca la reducció en els morts en turismes, que han passat de 17 el 2020 a quatre aquest any, un descens de més del 76%. Per franja d'edat de les 18 víctimes mortals, convé destacar que la franja de 35 a 44 anys acumula una tercera part del total de morts.

D'altra banda, Barcelona registra la meitat dels sinistres mortals de Catalunya, amb 9 defuncions. Girona és la segona província amb quatre accidents mortals, i per darrere hi ha Tarragona, amb tres, i Lleida, amb dos. Totes les demarcacions han xifrat descensos respecte del mateix període de l'any anterior.