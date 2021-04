El camí de ronda ja uneix Palamós amb la platja de Castell

Palamós compta des d'ahir amb la unió sense interrupcions del nucli urbà i la platja de Castell per camí de ronda. Durant aquesta setmana s'ha enllestit la passera que uneix les zones de les Pites i de la cala dels Pots, en l'àmbit del mirador del Morro del Vedell, i d'aquesta manera es completa la connexió que restava per donar continuïtat lineal a tot el traçat del camí de ronda que té una longitud de 3,5 km. La zona de penya-segats del Morro del Vedell, situada en paral·lel a la carretera de La Fosca i entre el Port Marina i el càmping Palamós, era un tram on fins ara el sender litoral era inexistent, o estava molt deteriorat, la qual cosa obligava a passar per la zona urbana, circulant per la vorera o la carretera, per enllaçar amb el camí de ronda.

Amb aquest projecte es permet la creació de 430 metres de traçat que són de nova formació, que s'han integrat en l'àmbit litoral, i que en el cas del Morro del Vedell permet un accés més segur al litoral. A més, s'ha construït una passera de fusta ancorada a la roca mitjançant perfils metàl·lics, resolent l'accessibilitat a aquest espai de gran valor paisatgístic. També s'han creat nous trams com el que voreja la cala dels Pots i Cala Margarida, el que travessa el parc urbà de Cap Gros, o la derivació que s'ha creat en paral·lel a la cala del Polvorí en l'àmbit de la Pineda d'en Gori, a S'Alguer.

Adaptat a la realitat natural

El camí té una amplada d'1,50 m en tot el seu traçat, amb eixamplaments puntuals. En els sectors on ja existeix el camí, l'actuació s'ha limitat bàsicament a estendre sauló damunt la superfície del traçat en aquells trams amb poc pendent, o terra sòlida quan el camí adopta majors pendents, consistent en la barreja d'àrids de l'àmbit amb aglomerants, que milloren la resistència a l'erosió, i permeten l'ús i el confort per a persones amb altres capacitats. L'objectiu del consistori ha estat que projecte s'adaptés a la realitat natural i topogràfica de cada tram per mantenir la seva essència. Al llarg de tot el recorregut es comptabilitzen un total de 33 seccions tipus, amb 8 variacions diferents del ferm amb base al sauló, que tenen com a objectiu adaptar-se a la morfologia, característiques i naturalitat de cada entorn.

L'itinerari del camí de ronda reforça la percepció de sis portes d'entrada al recorregut. Aquest s'estén des del passeig de Les Pites (Pedró), en l'àmbit del nucli antic, fins al paratge de Castell. El camí de ronda enllaça amb la via verda i amb diferents recorreguts a peu fins a la vall de la Bell-lloc. En el tram corresponen a la Pineda d'en Gori, s'ha restaurat l'àmbit ocupat fins ara per un aparcament, renaturalitzant l'espai. Aquest àmbit s'ha restaurat amb vegetació autòctona i s'ha prioritzat per a l'ús de vianants a peu.

Amb la finalització d'aquestes tasques s'ha complementat la fase d'obres de més volum d'aquest projecte, del qual només resta ara l'execució de feines de restauració ambiental, així com actuacions d'ubicació de la cartelleria informativa, i els d'interpretació cultural, patrimonial i mediambiental, que es realitzarà amb suports digitals i de noves tecnologies. Aquesta fase es preveu executar durant les properes setmanes i abans de l'estiu. L'import del projecte és d' 1.319.021,99 €, que són aportats amb ajuts europeus FEDER, 591.831,51 €, i pel pla de Foment del Turisme del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, amb 350.000€. La resta del pressupost és a càrrec de l'Ajuntament de Palamós.