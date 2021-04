El consum d'aigua baixa respecte del 2010 a Girona, tot i sumar més comptadors

La ciutat de Girona va consumir menys aigua l'any 2019 que el 2010 segons un estudi del consum d'aigua de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial de l'Ajuntament. L'estudi ha analitzat la xarxa d'aigua en baixa, és a dir, la que inclou els comptadors amb tarifa domèstica, industrial, d'activitats econòmiques, municipals i d'hidrants d'incendi. Així, el 2019 es van consumir 5.800.466 m?3; d'aigua, una mica menys que el 2010 (5.810.325 m?3;), tot i que ara hi ha més habitants i també més comptadors.

Tot i això, entre 2010 i 2014 és quan es va registrar una caiguda més marcada en el consum, arribant als 5.218.919 m?3; de 2014. Després el consum va tornar a agafar una tendència a l'alça fins al 2019, quan gairebé es van igualar els nivells del 2010. Ara bé, si es mira el consum mig per comptador (n'hi ha 2.596 més), aquest ha baixat un 5%.

L'estudi desglossa les dades per tipus de consum, i conclou que el 71% del consum d'aigua el 2019 era per ús domèstic. Dels 5.800.466 m?3; d'aigua consumits en total, 4.118.359 provenien de les llars. La mitjana anual del consum domèstic per comptador va ser de 88,74 m?3;.

«És positiu veure com el consum s'ha reduït en els darrers anys, perquè això vol dir que la gent està conscienciada que cal estalviar aigua. En aquesta línia, les tarifes que hem proposat per l'aigua, un cop entri en funcionament el nou gestor del servei, van precisament en el sentit de penalitzar l'excés de consum per afavorir un ús responsable del recurs en un entorn de canvi climàtic», explica el regidor de Sostenibilitat de l'Ajuntament, Martí Terés.

Els sectors on es va consumir més aigua per habitant van ser Mas Xirgu (190,71 m?3;/habitant), Montjuïc (59,06 m?3;/hab.), Palau (56,88 m?3;/hab.) i Mercadal (46,73 m?3;/hab.). Mentre que els indrets on el consum va ser menor van ser les Pedreres (11,47 m?3;/hab.), Font de la Pólvora (20,25 m?3;/hab.), La Creueta (24,72 m?3;/hab.), i Sant Ponç (29,10 m?3;/hab.).

Pel que fa als altres tipus de consum, les activitats econòmiques van gastar 994.847 m?3; d'aigua (17,15 % del total); la indústria, 364.316 m?3; (6,28 %); sistemes de reg per jardins i fonts de la ciutat, 170.296 m?3; (2,93 %); equipaments municipals, 150.469 m?3; (2,59 %); i escomeses d'incendi, 2.179 m?3; (0,04%).