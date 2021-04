La dona més influent en el sector tecnològic, ambaixadora d'Olot

Anna Navarro Descals es va convertir ahir dijous 1 d'abril en la 25a ambaixadora d'Olot. Nascuda a la capital de la Garrotxa el 1968, actualment viu a Califòrnia i és vicepresidenta de NetApp, l'empresa número 1 del món en emmagatzematge de dades. El passat desembre la revista Analytics Insight, li dedicà la portada i una llarga entrevista tot considerant-la la dona més influent del món en el sector tecnològic duran tel 2020.

L'alcalde Pep Berga, acompanyat de la regidora Adriana Francés, li va posar la insígnia de la ciutat a la solapa després que signés en el llibre d'honor de l'Ajuntament. Explicà que en oferir-li ser ambaixadora, no va dubtar ni un moment perquè segueix perfectament l'actualitat de la ciutat que la va veure néixer i manté vincles familiars amb Catalunya. Acabà amb l'exclamació «Visca Olot!» amb què sovint acompanya les seves publicacions a les xarxes socials (@annapapallona).

Tot seguit va oferir una roda de premsa en què se li demanà per la seva vinculació amb Women in Loacalization, les activitats que pensava fer com a ambaixadora i com va viure des dels Estats Units l'1-O i tot el procés català. Es va mostrar molt agraïda de representar Olot pel món i explicà que, d'ençà del nomenament d'Anaytics Indise, no hi ha dia que no la convidin arreu del món a fer una conferència, a participar en un col·loqui o simposi o a impartir un curset. Diari de Girona, malgrat la seva ocupadíssima agenda, està gestionant una llarga entrevista amb ella.