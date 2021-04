Girona viu el Divendres Sant amb l'acte de la Veneració de la Creu

El Divendres Sant va poder lluir a Girona malgrat el context de pandèmia. Ahir l'escalinata de la Catedral va ser l'escenari de l'Acte de la Veneració de la Creu, la proposta alternativa que la Junta de Confraries va impulsar per mantenir l'esperit de la Setmana Santa, en substitució de la tradicional Processó del Sant Enterrament, suspesa per segon any consecutiu a causa de la pandèmia.

Ahir, a les vuit del vespre, una representació d'entre 5 i 6 persones de cadascuna de les dotze confraries de Girona van participar a l'acte, que escenifica la part final de la Processó. Això sí, tots ells anaven amb mascareta a l'acte,que a més estava tancat al públic. Primer, els Manaies de la Confraria de Jesús Crucificat van formar una fila als laterals de les escales. Després cada confraria va anar pujant i col·locant-se als balcons de l'escalinata. A continuació, van alçar la creu processional i també va ser pujada fins a l'entrada de la Catedral, al so dels tambors dels Manaies. Allà hi havia el Bisbe de Girona, Francesc Pardo, que presidia l'acte de veneració i que va fer aleshores la seva homilia, en la qual va demanar «fortalesa» per afrontar «aquesta dolorosa pandèmia».

La limitació d'aforament i el manteniment de les mesures de seguretat van fer que, de les 1.000 persones que solen participar en la Processó, ahir tan sols poguessin participar un grup reduït de 160. Justament per això, en aquesta edició es va introduir l'element dels llantions que duia cada confrare i que també es van col·locar a les baranes de la Catedral, en representació d'aquells que no hi van poder ser per les restriccions - tant confrares com ciutadans que solien anar-ho a veure. A més, la Veneració de la Creu es va poder seguir en directe per TV Girona.

L'acte va acabar amb el descens de la creu per les escales, seguida dels Manaies que van enfilar cap a Sant Lluc. Les vestes de cada confraria van entrar dins la Catedral.

El bon temps va permetre que la Veneració de la Creu es pogués celebrar a l'exterior davant el temple, tot i que des de la Junta de Confraries estaven preparats per, si plovia, traslladar-ho a l'interior. A fi de garantir que l'acte es duia a terme sense públic, l'Ajuntament va tallar els accessos a l'escalinata de la Catedral. A partir de dos quarts de sis de la tarda ja no es va poder arribar a la Catedral per vies com la pujada del Rei Martí, la pujada de Sant Feliu, la plaça dels Lledoners, el carrer de la Claveria i el de la Força.