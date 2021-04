Els indicadors de la pandèmia segueixen empitjorant a Girona

Els indicadors de contagi del coronavirus a la Regió Sanitària de Girona segueixen en números cada vegada més vermells. Les últimes dades del Departament de Salut van situar el risc de rebrot en 314 punts, molt per sobre dels 240 de mitjana que hi ha a Catalunya. De fet, en dues setmanes s'ha disparat un 58% més, passant de 199 entre el 9 i el 15 de març fins a superar els 300 entre els 23 i el 29 del mateix mes.

En un dia aquest indicador va pujar fins a nou punts, ja que el dijous es va situar a 305. De fet, el segon municipi català amb el risc de rebrot més elevat ahir era Olot, amb 1.218 punts, només per sota de Mollerussa, que en tenia 1.748. La Garrotxa és la comarca gironina més afectada i compta amb un índex de 856 punts, la tercera més alta de Catalunya. Durant l'última setmana s'hi ha detectat més de 200 positius i la incidència acumulada ha superat els 300 casos per 100.000 habitants. Banyoles també és dels deu municipis amb l'indicador més disparat, i se situa en sisena posició amb 528 punts. El Pallars Jussà és la zona més afectada, amb 1.213 punts, i en segon lloc hi ha el Pla d'Urgell amb 960. Pel que fa al segon indicador, el risc de transmissió, se situa en 1,30, i també té una tendència a l'alça si ho comparem amb la xifra de les últimes dues setmanes, que es mantenia a 1,11, ja per sobre d'1, quan es considera que la pandèmia no està controlada.

Els ingressos hospitalaris, segons l'últim balanç, han disminuït a Girona amb 15 pacients menys. Hi ha 38 persones, dues menys, ingressades en estat greu. Pel que fa al ritme de vacunacions, ahir ja hi havia 105.314 vacunats de la primera dosi i 44.731 de la segona. Durant l'última setmana s'han posat més de 18.000 primeres dosis i més de 7.000 de la segona. El nombre de segones dosis és inferior a les subministrades la setmana anterior, quan es va arribar a posar-ne més de 10.000.

A Catalunya també empitjoren els indicadors i les xifres de contagi. Durant les últimes tres setmanes el risc de rebrot ha passat de 204 a 284, i el risc de transmissió d'1,04 fins a 1,21, és a dir, que cada 100 infectats contagien de mitjana 121 persones, la qual cosa indica una expansió del virus que no es frena, tenint en compte que ens trobem en plena Setmana Santa, amb el consegüent augment de la mobilitat i de les interaccions socials. A més, l'últim balanç va notificar 17 noves defuncions, que ja sumen 21.328 en total des de l'inici de la pandèmia. Hi ha, a més, 1.427 pacients ingressats i 417 són casos greus, tres més que en l'últim balanç. També es van xifrar 1.712 nous contagis.

Les vacunacions ahir van fregar el milió pel que fa a les primeres dosis, concretament 986.514, i 442.487 persones ja s'han posat la segona.