Investiguen els beneficis de les línies elèctriques a la natura

Un projecte impulsat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la companyia Red Eléctrica vol analitzar els beneficis que té per la biodiveritat les línies elètriques instal·lades als boscos. El projecte va iniciar-se l'any passat, batejat com a «Natura en Xarxa», i els mostrejos es fan a la zona del Montseny.

La idea va sorgir fa tres anys, quan nvestigadors del Departament de Biologia Animal, Vegetal i Ecologia de la UAB, durant una prova de seguiment de biodiversitat, van adonar-se que les línies elèctriques creaven petits reservoris d'espècies.

«Curiosament, vam veure com dins aquests corredors hi havia grans acumulacions de biodiversitat: insectes pol·linitzadors, flors, papallones...», explica Xavier Munill, codirector de l'estudi. I a partir d'aquí, va néixer el projecte pilot que vincula hàbitats amb línies elèctriques. Al seu capdavant, a més de Munill, hi ha les investigadores de la UAB Ona Font i Ana Morton.

L´àrea on l'equip està fent els mostrejos es troba al voltant del parc natural del Montseny. Aquí s'han escollit tres zones diferenciades, entre d'altres en funció de l'altitud i el grau de protecció del paratge. Però sobretot, allò que les distingeix és la vegetació que envolta la línia elèctrica i el tipus de franja perimetral que hi ha sota les torres d'alta tensió.

D'entrada, els primers resultats de «Natura en Xarxa» indiquen que allà on el bosc és més dens, als espais oberts que hi ha sota les línies s'hi creen reservoris de biodiversitat. «Hem de pensar que allà on no es fa gestió forestal, els boscos s'homogeneïtzen i acaben essent massa tancats», explica Munill. «I això fa que els corredors elèctrics acabin convertint-se en petits oasis per a flors, insectes i petits mamífers», hi afegeix.

Per atraure els pol·linitzadors, els investigadors posen plats de colors vius (que simulen les flors) al voltant de les torres elèctriques. A més d'abelles i altres insectes, durant els mostrejos s'ha detectat, sobretot, «una abundància ingent de papallones diürnes», concreta Munill. I també s'han observat micromamífers (com ara musaranyes o ratolins de bosc) que s'alimenten de les plantes que creixen en aquests corredors elèctrics.

Els mostrejos a les diferents zones del Montseny es porten a terme cada quinze dies. El projecte «Natura en Xarxa» s'allargarà encara uns quants mesos, fins a finals d'aquest 2021.

L'objectiu és poder tancar tot un cicle (un any natural) amb l'objectiu de tenir una avaluació global d'aquells hàbitats que es creen dins els corredors elèctrics. Llavors, fixaran un protocol i crearan un programa per fer-ne el seguiment.