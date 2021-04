Mor Miquel Matamala, fill de Jami Matamala, a Madagascar

El gironí Miquel Matamala, fill de l'empresari i senador Jami Matamala, ha mort per covid-19 a l'edat de 29 anys a Madagascar on es trobava de viatge. El seu pare va fer pública la malaurada notícia aquest dijous amb un tuit. Diversos mitjans van apuntar que la mort va ser per covid, però Diari de Girona no ho ha pogut confirmar.

Diversos companys de Jami Matamala van mostrar les seves condolences a les xarxes socials com els expresidents de la Generalitat Carles Puigdemont i Quim Torra, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, la portaveu d'ERC Marta Vilalta, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, o els portaveus de les entitats sobiranistes, Marcel Mauri (Òmnium) i Elisenda Paluzie (ANC).