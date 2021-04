El nombre d'habitatges en obres a Girona ha crescut un 70,46% en dos anys, segons un estudi de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) de l'Ajuntament. Mentre que el 2018 n'hi havia 677, el 2020 la xifra s'ha enfilat fins als 1.154. Es tracta d'una tendència de creixement que s'arrossega des del 2017, després d'estar més de nou anys registrant un descens. Encara però, s'està lluny dels 3.324 immobles en obres del 2008. L'estudi inclou només les llicències d'una obra nova o d'una reforma que suposarà la creació de nous habitatges.

L'abril del 2020 hi havia a Girona 1.154 habitatges en obres repartits en 244 llicències. D'aquestes, 136 afectaven un sol habitatge, 61 de les quals eren per construir habitatges unifamiliars i 75 per construir o reformar totalment o integralment un habitatge en un bloc de pisos. La resta, 108, són llicències per a la construcció d'habitatges plurifamiliars. Entre aquestes, hi havia una llicència per a fer 89 habitatges. Aquests 1.154 immobles en obres representen un 2,32% sobre el total que hi ha a la ciutat.

El barri que ha concentrat més habitatges en obres és l'Eixample Nord amb 263 immobles (un 22,79% del total). El segueixen l'Eixample Sud amb 252 (un 21,84%), Domeny Sud amb 175 (un 15,16%) iel Barri Vell amb 125 (un 10,83%).