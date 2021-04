La població dispersa i envellida fa difícil vacunar la gent gran

Les característiques de comarques com el Pallars Sobirà, amb població molt envellida, molt dispersa en petits pobles i allunyada dels consultoris mèdics, fa que la logística a l'hora d'administrar la vacuna contra la covid-19 sigui més complicada de l'habitual. Per evitar el desplaçament de les persones de més de 80 anys als consultoris són els equips d'infermeres les que es desplacen poble per poble.

Gerard Gabriel, infermer de l'Àrea Bàsica del Pallars Sobirà, explica que en funció de les dosis que tenen per administrar citen les persones en un determinat equipament públic. En el cas d'Alins, han citat sis persones majors de 80 anys a l'edifici de l'Ajuntament i han vacunat una veïna a casa.

A Alins, a 13 quilòmetres de Llavorsí, on hi ha el consultori, les infermeres han vacunat set veïns (un al domicili i sis a una sala de l'Ajuntament). Quatre de les persones vacunades eren del mateix poble i les altres dues, de pobles veïns, que s'han fet acompanyar per familiars.

Trasllat amb ambulància

Gabriel relata que en el cas d'una persona que no es pot desplaçar, és una ambulància la que la trasllada fins al punt més proper de vacunació.Després d'Alins l'equip ha anat a Ribera de Cardós, a 14 quilòmetres de distància. Allí han citat 14 persones majors de 80 anys, la majoria de Ribera, però altres que han vingut de pobles veïns.

Gabriel indica que la logística per administrar les vacunes és complicada, però que haver de fer molts quilòmetres per carreteres rurals no és un problema perquè «és el seu dia a dia».