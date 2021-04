Retencions quilomètriques de trànsit direcció a la Costa Brava

Un total de 353.610 vehicles van sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les tres de la tarda de dijous i la mateixa hora de divendres, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). Aquesta xifra representa un 6,2% menys respecte a la Setmana Santa del 2019 i un 19,3% menys respecte a fa dues setmanes. L'autopista AP-7 ha estat la via que va concentrar més volum de trànsit divendres, on es va arribar als 19 quilòmetres d'aturades intermitents entre Santa Perpetua de Mogoda i Cardedeu. Les retencions es van registrar tant al tram nord -direcció a les comarques de Girona i, en especial, als municipis de la Costa Brava- com al sud d'aquesta via.

En aquest sentit, es van registrat fins a 15 quilòmetres de retencions a la C-35/C-65 entre Maçanet i Llagostera. Pocs quilòmetres al sud, a l'autopista AP-7, a l'enllaç amb les carreteres d'accés a la Costa Brava, també presentava, ahir al matí molta afluència de trànsit, com es pot observar a la fotografia.

Per altra banda, hi havia fins a 13 quilòmetres de retencions a la C-32 sud entre Sant Boi i Castelldefels, en sentit sud. També a la C-2 nord hi va haver un tram de 10 quilòmetres de circulació intensa amb aturades a Mataró.També hi va haver incidències a la C-17, per unes obres; a la C-35, la C-32 i l'N-340.

Obres

A banda de les aturades entre Santa Perpetua i Cardedeu, l'AP-7 va registrar també set quilòmetres entre Martorell i Gelida, tres quilòmetres de cues a Castellbisbal i dos a la Pobla de Montornès.

D'altra banda, unes obres que tallaven un carril a la C-17 en sentit nord a Tagamanent van provocar fins a 14 quilòmetres de cues des d'Aiguafreda. Quan es van retirar les obres, un vehicle es va avariar en el mateix punt i també va provocar restriccions de circulació. A la mateixa via hi va havercues a Parets en un tram de nou quilòmetres i a Ripoll en un tram de dos.

A la C-16 es van fer cues de fins a nou quilòmetres a Cercs en sentit nord i a l'N-340 hi van haver retencions en un tram de sis quilòmetres al Vendrell i quatre més a l'Arboç en sentit Tarragona.

Problemes a la Vall d'en Bas

A més, hi van haver problemes viaris a la C-33 a Parets, a la C-37 a la Vall d'en Bas, a la C-55 a Castellgalí, a la C-15 a Torrelavit, a la C-60 a la Roca del Vallès o a la C-31 a Viladecans, entre d'altres.

La situació contrastava amb la de dijous a la tarda, quan no es van registrar gaires problemes de trànsit. Tot i això, es va haver de fer pas alternatiu a la C-31 a Sitges per un accident i això va provocar uns tres quilòmetres de retencions en sentit sud.

A més, a la C-16 es va registrar 1,5 quilòmetres de cua a Cercs i 1,5 més a la Nou de Berguedà en sentit Puigcerdà. A l'N-340 hi van haver 2,5 quilòmetres d'intensitat a Castellet i la Gornal i quatre quilòmetres de retenció al Vendrell en sentit sud, així com aturades de 2,5 quilòmetres a la C-31 sud a Cubelles en sentit Tarragona i a la C-31 dos quilòmetres de retencions a Torroella de Montgrí en sentit nord.

Cap víctima mortal

Pel que fa a la sinistralitat, no s'ha registrat cap víctima mortal des del començament del dispositiu especial de Setmana Santa, el passat divendres 26 de març.

Trànsit preveu que un mínim de 524.800 vehicles i un màxim de 585.000 tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les dotxze del migdia de diumenge vinent i les deu de la nit de dilluns.