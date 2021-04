Sàmper no descarta el confinament comarcal després de Setmana Santa

El conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, veuria «lògic» tornar al confinament comarcal després de Setmana Santa si els indicadors tornen a empitjorar. «La lògica ens diu que si els índex empitjoressin el més normal seria fer un pas enrere en les mesures», va afirmar en roda de premsa, aquest dimecres passat, encara que també va explicar que ni Govern ni Procicat han començat a estudiar si modificaran les actuals restriccions.

Amb tot, va afegir que la decisió està en mans del Procicat, que es reunirà divendres i dilluns vinent amb l'informe de l'evolució dels indicadors del Departament de Salut.

En la mateixa compareixença, des d'aquest departament van emfatitzar que la seva voluntat és mantenir les mesures vigents més enllà de la Setmana Santa. El secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol, va assenyalar que el que passi els propers dies serà «determinant» però va remarcar que «no hi ha res tancat» sobre si es faran o no passes enrere. «Creiem que hi ha finestra a l'esperança per donar marge a les mesures actualment vigents», va dir.

En la mateixa roda de premsa, la titular de Salut, Alba Vergés, va assenyalar que és «una realitat» que els contagis pugen, tot i que la pujada no és tan «dràstica» com en altres ocasions, com a principis d'octubre. Vergés va descartar parlar de la situació actual com una quarta onada però va subratllar que s'ha deixat enrere l'estancament dels contagis i que es comença a pujar.

Davant d'això, tant ella com Ramentol van fer una crida a la implicació de la ciutadania per complir amb totes les mesures fixades. «Som a temps entre tots i totes de frenar el creixement i que no hi hagi una quarta onada molt pronunciada», va assegurar la consellera.