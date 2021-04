Primer dia amb calor d'estiu en estacions de Girona, Salt i Sarrià

Observatoris meteorològics de Girona, Salt i Sarrià de Ter van registrar ahir per primer cop aquest any una temperatura superior als 25 graus, que ja es considera calor d'estiu. Ho explicava el meteoròleg Gerard Taulé, que apuntava que «un dia d'estiu en climatologia es considera un dia de temperatura màxima igual o superior a 25º. Avui (ahir per al lector) serà el primer dia amb aquestes característiques a Girona, Salt i Sarrià de Ter i probablement arribarem a 27º de màxima a Salt. Recordem que la màxima absoluta de Salt i Girona en un mes d'abril és de 33,5º el 8 d'abril de 2011».

També van superar els 25 graus ahir, o almenys s'hi van acostar molt, en segons quines zones de l'Alt Empordà, com ara Cabanes, Castelló d'Empúries, i Torroella de Fluvià.