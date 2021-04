«Quan et diuen que no hi ha res a fer, el patiment és innecesari»

Anys de reivindicació de l'eutanàsia. L'Associació Dret a Morir Dignament (DMD) ha lluitat durant més de 35 anys a favor de l'eutanàsia. Un cop aprovada la llei, l'entitat destaca que era «absolutament necessari» que els drets del final de la vida es dignifiquessin i que se'n parlés. «S'evitarà que molta gent mori sola i de manera clandestina», tenint en compte que en el darrer any cinc gironins han demanat ajuda a l'entitat per morir.

«L'aprovació de l'eutanàsia era una llei molt esperada, fa molts anys que lluitem perquè els drets al final de vida es puguin dignificar». Rotunda i sincera, la coordinadora de l'Associació Dret a Morir Dignament (DMD) a la província de Girona, Cristina Vallès, destaca que la llei «aconseguirà que es parli molt més sobre l'etapa prèvia a la mort i que es reconeguin els drets que tenim amb molta menys angoixa». Fa dues setmanes, el govern espanyol aprovava la legalització de l'eutanàsia. Segons Vallès, es tracta d'una llei «molt garantista» i tècnicament, «és molt clara i sense matisos».

Vallès opina que catalogar la mort com a tabú ha sigut un dels aspectes que ha frenat més l'aprovació d'aquesta llei. «Parlar de la mort sempre ha fet angúnia però forma part del cicle de la vida i s'ha de tractar obertament i amb els més petits també».

Sobre aquest aspecte, Cristina Vallès és docent jubilada i des que és sòcia de DMD, fa setze anys, que s'ha implicat molt en la difusió dels valors que defensa l'entitat, a través de xerrades a diversos àmbits, entre els quals hi ha l'educatiu. Fa cinc anys que és coordinadora de l'associació a Girona i també forma part de la junta de govern a Catalunya.

Al llarg d'aquest temps, un dels objectius pels quals ha treballat des de DMD és el de defensar els drets del ciutadà al final de la seva vida. «Tothom té dret a decidir lliurement entre les opcions clíniques disponibles, negar-se a rebre segons quins tractaments no desitjats i poder sotmetre's a cures pal·liatives», admet Vallès.

La presidenta de l'entitat a Catalunya, Glòria Cantarell, és metgessa jubilada que es va especialitzar en cures pal·liatives. Destaca que encara «no tothom té accés a aquest tipus de cures, però l'aprovació de la llei de l'eutanàsia servirà per avançar en aquest camí», afirma. Cantarell afegeix que és «l'assignatura pendent de la Medicina». «De la mateixa manera que els metges acompanyem els pacients a l'inici de la vida, també els hem d'acompanyar al final i és molt important oferir una atenció de qualitat».

Una de les vies per a expressar anticipadament alguns d'aquests requisits és a través del Document de Voluntats Anticipades (DVA).

Des del 2002 fins a finals del 2020, s'han dipositat 109.829 DVA a Catalunya. El percentatge total de dones continua sent significativament superior al d'homes i la majoria són persones grans, només el 28,9% de les dones tenen menys de 60 anys.

Del total, un 77,61% pertany a la província de Barcelona. Després ja ve Girona, amb un 10%, seguida de Tarragona, amb un 8 % i Lleida, amb gairebé el 4%.

Peticions a Girona

De les 24 peticions que s'han fet a l'associació a Girona, la majoria han tingut relació amb el document. L'entitat també té un equip d'assessorament al pacient que ha atès una desena de persones que necessitaven suport per encarar l'última etapa de la vida.

D'altra banda, Vallès també admet que hi ha hagut cinc persones amb malalties greus que han demanat consell a l'entitat -que té seus a Girona i Figueres- per comprar medicaments il·legals per morir. «Des de DMD, sempre els hem intentat reconduir a través de l'equip d'assessorament i els hem remarcat la importància de fer el document de voluntats anticipades». Vallès remarca que amb l'aprovació de la llei d'eutanàsia s'evitarà que molta gent hagi de recórrer a morir «clandestinament i amb soledat». «El doctor Broggi ja deia que la mort ha de ser pròpia i apropiada als valors de cadascú. I és que realment, hi ha moltes situacions en què el patiment és innecessari, quan el metge et diu que no hi ha res a fer o en situacions en què saps que no vols arribar», conclou Vallès.