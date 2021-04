La pandèmia encara empitjora a Girona, amb cinc noves morts

Els indicadors de contagi de la covid-19 a la Regió Sanitària de Girona continuen pujant, tot i que el risc de contagi baixa lleugerament. En les darreres hores cinc persones més han perdut la vida a conseqüència del virus. Les últimes dades del Departament de Salut constaten que el risc de rebrot ha pujat 8 punts, mentre el de transmissió (Rt) baixa dues centèsimes. Pel que fa a les vacunes, hi ha 106.051 persones que han rebut la primera dosi. En el conjunt de Catalunya, la velocitat de propagació de la covid-19, l'Rt, trenca un mes de tendència a l'alça i baixa a 1,20, una centèsima menys, mentre que el risc de rebrot es manté clavat a 284.

A Girona, en canvi, l'indicador del risc de rebrot, segons les darreres dades, se situa en 322. S'ha disparat un 41% aproximadament respecte la setmana del 17 al 23 de març que se situava en el 231. I la diferència es dispara encara més si es té en compte que del 9 al 15 de març era de 199. Del 23 al 29 de març es va disparar per sobre el 300.

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 61.651 (+224), i 64.907 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.015 persones, 5 més que en el balanç anterior.

L'Rt, el risc de transmissió, amb la baixada de dues centèsimes se situa en 1,28, mentre que en l'interval anterior era d'1,13. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 139 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 249. El 6,67% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 157 pacients ingressats, 11 més.

Pel que fa a les vacunes, hi ha 106.051 persones que han rebut la primera dosi de la vacuna i 44.762 que han rebut la segona.

El 25,4% de les persones entre 60 i 65 anys ja ha rebut la primera dosi.

Si es té en compte el conjunt de Catalunya, les dades indiquen que la velocitat de propagació de la covid-19, l'Rt, ha baixat a 1,20, una centèsima menys, mentre que el risc de rebrot es manté clavat a 284. En paral·lel, la incidència a 14 dies igualment puja i passa de 234,53 a 238,30. S'han declarat 1.419 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 558.932. 12 noves morts, amb un total de 21.340 defuncions. Hi ha 1.483 pacients ingressats als hospitals, 56 més que en el balanç anterior, i 421 persones a l'UCI, quatre més que fa 24 hores.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 24 al 30 de març n'hi va haver 9.777, xifra superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 8.600. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 126,78 casos per cada 100.000 habitants, per sobre del període anterior (111,52).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 127.600 proves PCR i 45.424 tests d'antígens, dels quals un 6,29% han donat positiu, per sobre del valor de l'interval anterior (5,30%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 40,18 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 603.475 casos, dels quals 558.932 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, s'han sumat 12 noves defuncions, per un total de 21.340 en tota la pandèmia.

Entre el 24 i el 30 de març s'han declarat 107 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 126.

Pel que fa a la vacunació, actualment 996.276 persones que han rebut la primera dosi i 443.225 la segona. Així, un 12,8% de la població catalana ha rebut la primera dosi, el 5,7% la segona i el 5,8% la pauta completa.