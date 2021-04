La pandèmia no atura les estafes: se'n registren prop de 7.000 l'any 2020 a Girona

Les estafes han anat a l'alça tot i l'efecte de la pandèmia a Girona durant el 2020. Han crescut un 5,47% i s'ha arribat als 6.915 casos. El cap de la Regió Policia de Girona, el comissari dels Mossos, Josep Milán destaca a Diari de Girona que la majoria són de tipus bancari i lligades bàsicament a l'ús de targetes de crèdit a la xarxa d'internet.

Aquests són un tipus de delictes que preocupen al cos policial i per aquest motiu, recorda, no paren d'informar -sobretot a les xarxes del cos i a col·lectius sensibles- i fer prevenció davant de noves modalitats d'estafa i de les més recurrents.

La pandèmia, de fet, ha comportat que molts malfactors s'hagin reinventat i que hagin començat a practicar noves modalitats d'estafa lligades a la situació de crisi sanitària. Per exemple, hi ha hagut casos de falsos sanitaris o falses neteges de residències, entre d'altres.

Noves estafes per la covid

És un tema del qual des de la policia es fa una difusió constant perquè «és un delicte que continua i en situacions de crisi econòmica encara s'incrementa més la imaginació de la gent per intentar estafar», alerta el comissari. Tot i això, Josep Milán no destaca que durant la pandèmia hi hagi hagut un repunt, sinó que és un delicte que malgrat haver pujat ho fa a nivells molt baixos. La majoria de delictes, cal recordar, amb la pandèmia han caigut destacadament.

Les estafes no són delictes d'una resolució ràpida ni senzilla. Perquè, segons assegura el mosso, «parlem d'investigacions complexes perquè normalment la gent que captura les targetes i el teu compte o et fa algun tipus de pressió perquè li paguis, normalment està fora del país i és difícil» d'arribar fins a aquests delinqüents.

3.363 estafes bancàries lleus

Tot i aquesta baixa resolució, cal destacar que hi ha estafes de tipus lleus en aquest àmbit de les bancàries i en són la major part. El 2020 se'n van detectar 3.363 casos, mentre que 1.370 ja van ser per estafes de tipus greu i, per tant, molt més complexes. Les més lleus serien casos sobretot de pagaments amb targeta en webs fraudulentes. A banda de les estafes bancàries, també n'hi ha d'altres tipus. Una de les clàssiques, segons el comissari, és ja l'anomenada estafa del retrovisor i que ha passat diversos cops a la regió de Girona.

Engany a través d'un accident

El modus operandi d'aquests tipus d'enganys consisteix que els autors provoquen una topada o simulen un fort cop de forma intencionada contra un vehicle ocupat per una persona d'edat avançada i vulnerable, i l'enganyen i intimiden perquè els avanci el cost de la reparació, on poden arribar a demanar entre uns 1.200 i 1.600 euros per la reparació d'un retrovisor.

El comissari recorda que és important no fiar-se de la gent que demana diners quan ha patit un accident de trànsit i, sobretot, en cas de cap dubte, cal avisar els Mossos d'Esquadra.

Fa pocs dies, de fet, van arrestar dos homes per cometre un robatori amb intimidació a Palamós amb l'engany de l'estafa del retrovisor. Els lladres va enredar la víctima, una persona d'edat avançada, amb l'estafa del fals accident per intimidar-la i aconseguir prop de 1.700 euros.

Mesures de precaució

L'única forma de frenar les estafes d'aquest tipus bancari i relacionat amb internet és anar amb cura, estar informat de les noves modalitats a i, sobretot, recorda el comissari dels Mossos,vigilar amb les targetes i no anotar les contrasenyes, entre d'altres.