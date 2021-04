Un tribunal popular jutjaria l'exalcalde de Sant Jordi Desvalls

Un tribunal popular jutjarà l'exalcalde de Sant Jordi Desvall Jordi Corominas si finalment va a judici, investigat per un delicte continuat de negociacions prohibides, segons ha decidit el jutjat d'instrucció 3 de Girona. Ho ha fet a petició del fiscal, que considera que hi ha indicis que apunten que Corominas «va abusar de la seva condició com a alcalde» i dels anys «com a regidor» per facturar 47.979,54 euros a l'Ajuntament a través de la benzinera que té al poble. Segons el fiscal Enrique Barata, hi ha 116 factures per combustible, olis i altres productes i remarca que hi havia un «conflicte d'interessos» que impedia que els vehicles municipals es proveïssin a la benzinera de l'alcalde: «En un radi de 10 quilòmetres hi havia 5 gasolineres capaces de prestar els mateixos serveis», assegura.

Fins ara, la investigació se seguia per delictes de negociacions prohibides a funcionaris públics i prevaricació. Com que finalment no hi ha indicis que Corominas hagi prevaricat, el fiscal va sol·licitar continuar el procediment per la Llei del Jurat perquè el de negociacions prohibides és un dels delictes que es preveu que acabin jutjant els tribunals populars. Així, si quan acabi la instrucció del cas el jutjat resol enviar-lo a judici i no arxivar-lo, Corominas s'hauria d'asseure davant un jurat popular, excepte si admet els fets i s'arriba a una conformitat prèvia.

Segons recull l'escrit, Corominas va ser regidor de l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls des de l'octubre del 1992, i alcalde a partir del 2011 i fins al 2015. A més, era soci i administrador únic de la societat Enco Sant Jordi SL, que gestionava la benzinera del poble. La Fiscalia sosté que, mentre va ser alcalde, la gasolinera va facturar a l'ajuntament un total de disset factures per un import total de 3.251,74 euros en concepte de combustible, olis i additius i altres productes com guants o cintes aïllants. «Aquestes factures van ser autoritzades i aprovades per l'investigat, aprofitant-se i abusant de la seva condició d'alcalde i president de la Junta de Govern Local», apunta l'acusació pública, que afegeix que Corominas va obtenir així «un benefici patrimonial evident».

A més, el fiscal també remarca que mentre va ser regidor (1992-2011) els vehicles municipals també es van proveir a la seva gasolinera: consten a la investigació 99 factures per un valor de 44.727,80 euros. En total, 116 factures per 47.979,54 euros en més de tretze anys.

«Totes les factures emeses per l'estació de servei de l'investigat i abonades per l'Ajuntament van ser aprovades per les Juntes de Govern Local de les quals formava part l'investigat», recull Barata, que remarca que aquesta situació generava un «conflicte personal d'interessos» del qual havia de ser conscient l'exalcalde: «Es va aprofitar del seu càrrec públic, amb ànim de lucre, sense fer cap objecció». Segons el fiscal, un cop Corominas va entrar al consistori, l'Ajuntament hauria d'haver-s e proveït en una altra benzinera.

La Fiscalia considera que els fets són constitutius d'un delicte continuat de negociacions prohibides a funcionaris públics, castigat amb penes d'entre 6 mesos i 2 anys de presó, multa de 12 a 24 mesos i inhabilitació per a càrrec públic d'entre 2 i 7 anys.