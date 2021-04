Canvi d'enllumenat al pg. Ferrocarril de Cassà

L'Ajuntament de Cassà de la Selva canviarà l'enllumenat balisa del carril bici, al tram del passeig Ferrocarril, per fanals. L'actuació està prevista per Setmana Santa. El motiu són els problemes que ocasiona l'enllumenat actual en aspectes com el manteniment o la seguretat. Des del consistori informen que «en ser tan petits, han ocasionat diverses caigudes».

En aquest passeig, s'hi posaran 24 lluminàries de quatre metres d'altura i de major eficiència lumínica, tipus LED de 30w. Aniran des de la rotonda del carrer Germà Agustí fins al carrer del Dr. Robert. Els treballs afectaran aquest tram del carril bici, a partir del dilluns dia 29 i durant dues setmanes aproximadament.