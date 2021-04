Cornellà del Terri fa un Ball del Cornut simbòlic en homenatge als sanitaris en la seva lluita contra la covid-19

L'arbre de Maig davant del Centre Cultural del Cornellà del Terri que aquest any ha estat plantat de forma mecànica

L'Ajuntament de Cornellà del Terri ha plantat aquest matí l'arbre de Maig, que tradicionalment es fa cada Dilluns del Pasqua, i ha fet un Ball del Cornut simbòlic en homenatge als pacients de la covid-19 i els sanitaris. L'alcalde del municipi, Salvador Coll, ha recordat que l'arbre de Maig simbolitza "la lluita del poble contra el feudalisme" i aquest any s'ha transformat en la lluita del poble contra la pandèmia. Per això a primera hora s'ha plantat l'arbre amb una grua mecànica i al migdia s'ha fet un acte institucional en homenatge als malalts de coronavirus i tot els sanitaris que han estat a primera fila lluitant contra el virus. L'acte s'ha fet sense públic però s'ha retransmès en directe per Televisió de Banyoles.