Famílies dels morts de Germanwings reclamen no tributar per la indemnització

Les famílies de les víctimes de Germanwings continuen reclamant a Hisenda l'exempció fiscal per a la cinquantena de nens de nacionalitat espanyola -la majoria, catalans- que van quedar orfes d'un pare o de tots dos arran de l'accident. L'Associació d'Afectats pel Vol GWI 9525 calcula que l'Agència Tributària podria recaptar uns 800.000 euros dels 3 milions d'euros del fons per compensar-los donats per Lufthansa si les persones afectades cotitzen l'IRPF de la indemnització. «Això no és un premi de loteria», criticava en declaracions a La Vanguardia Cristina Subirats, que tenia 22 anys quan el 24 de març del 2015 la seva mare va pujar a l'avió. Entre les 149 persones que van morir aquell dia als Alps francesos, 10 eren de les comarques de Girona.